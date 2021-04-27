Fırınlar açık olacak mı? Tam kapanmada fırınlar açık mı kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre fırınlar açık mı, fırınların çalışma saatleri!

Tam kapanmaya geçilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge yayımlandı. Genelgeye göre, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki İçişleri Bakanlığı genelgesine göre tam kapanmada fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kapalı mı olacak açık mı olacak?

Türkiye koronavirüs salgınında tam kapanma sürecine geçti. Bu kapsamda genelge yayınlayan İçişleri Bakanlığı, 17 günlük tam kapanmanın ayrıntılarını açıkladı. Genelgeye göre, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama süresince temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. Fırınlar açık olacak mı? Tam kapanmada fırınlar açık mı kapalı mı? İçişleri Bakanlığı genelgesine göre fırınlar açık mı, fırınların çalışma saatleri!

TAM KAPANMADA FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLERİN VE KİŞİLERİN LİSTESİ

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek ve muafiyet nedeni/güzergahı ile sınırlı olmak kaydıyla;