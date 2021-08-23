Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel harekâtçılar aileleriyle kucaklaştı
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Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel harekâtçılar aileleriyle kucaklaştı

Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel harekâtçılar aileleriyle kucaklaştı
İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Güncel

Erzincan'dan Suriye'nin El-Bab bölgesine Fırat Kalkanı operasyonu için yaklaşık 3 ay önce giden özel harekat polisleri görevi başarıyla tamamlayarak geri döndü.

Erzincan'dan Suriye'nin El-Bab bölgesine Fırat Kalkanı operasyonu için yaklaşık 3 ay önce giden özel harekat polisleri görevi başarıyla tamamlayarak geri döndü. Düzenlenen karşılama töreniyle polisler, ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Erzincan'da 3 ay önce dualarla uğurlanan polisler bugün geri döndü. Bölgede güvenlik ve asayişi sağlamak için görevlendirilen Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünden 2 tim 44 özel harekatçı polis için bugün Şube Müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. Otobüsten inen polisler bahçede kendilerini bekleyen aileleriyle sımsıkı kucaklaştı, hasret giderdi.

Törene katılan Erzincan Valisi Mehmet Makas, "Özel harekatçılarımız El Bab'da görev yapmaları için göndermiştik. Görevi başarıyla tamamladılar. Bugün de ailelerine kavuştular. Onlar bizim gururumuz. Bu bir bayrak teslimi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli arkadaşlarımız görevi başka bir ilin özel harekatçılarına devrettiler. Mutluyuz, gururluyuz" dedi.

Aileleriyle kucaklaşan özel harekat polisleri de mutluluklarını ifade ederek vatan görevi için her yerde hazır ve nazır olduklarını kaydetti. Düzenlenen törene, polis ailelerinin yanı sıra Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Altıntaş katıldı. - ERZİNCAN

Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel harekâtçılar aileleriyle kucaklaştı
Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel harekâtçılar aileleriyle kucaklaştı
Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel harekâtçılar aileleriyle kucaklaştı
Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel harekâtçılar aileleriyle kucaklaştı
Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel harekâtçılar aileleriyle kucaklaştı
Fırat Kalkanı görevini başarıyla tamamlayan özel harekâtçılar aileleriyle kucaklaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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