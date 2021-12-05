Firajil x sendromu hastası çocukları için evlerini eğitim parkuruna çevirdiler

ESKİŞEHİR'de Gökhan (44) ve Duygu Dere (36) çifti, zeka geriliğinin yanı sıra öğrenme güçlüğüne neden olan firajil x sendromu hastası 4 yaşındaki çocukları Deniz Ege için evlerini, çeşitli oyun düzeneklerini marangoza yaptırarak Survivor tarzı eğitim parkuruna çevirdi. Bu sayede Deniz Ege'nin büyük bir ilerleme gösterdiğini belirten anne Dere "2 yaşına kadar yürüyemeyen o çocuk, hafif hafif zıplamalara başladı. Tırmanıyor, merdiven inip çıkıyor, söylediğimiz her şeyi anlıyor" dedi.

Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde yaşayan mimar Duygu Dere ve ilaç mümessili Gökhan Dere çiftinin 2017 yılında dünyaya gelen çocukları Deniz Ege'ye, 3,5 yaşında erkek çocuklarında 3 bin 600'de 1, kız çocuklarında ise 6 binde 1 görülen, genetik hastalık türü 'firajil x' sendromu teşhisi konuldu. Zeka geriliğinin yanı sıra öğrenme güçlüğüne neden olan ve otizmle benzerlikler gösteren bu hastalıkla mücadele etmeye başlayan Deniz Ege'nin ailesi, özel eğitim merkezlerinde terapilere başladı. Bununla yetinmeyen anne ve baba, ahşaptan tasarladıkları çeşitli oyun düzeneklerini marangoza yaptırarak, evlerini bir eğitim parkuru haline getirdi. Gündüz kreşe giden çocuklarını akşamları evde eğitmek için parkurlardan geçirip, dengede ve ayakta durmasını sağlayan Dere çifti, bu sayede büyük ilerleme gördüklerini söyledi.

Dere çifti, Türkiye'de çok bilinmeyen firajil x sendromlu başka çocuklarına ailelere ulaşmak ve yardımcı olmak için de sosyal medyada açtıkları hesaplardan eğitimleri ile sonuçlarını da paylaşıyor.