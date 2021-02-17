Finlandiya, Avrupa İlaç Ajansının Kovid-19'da ikinci doz aşılama süresi önerilerini uygulamayacak

Finlandiya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) önerilerinin aksine aşıların ikinci dozunu 3-4 hafta ara yerine 12 hafta arayla vuracak.

Norveç devlet kanalı TV2'nin haberine göre, Finlandiya Kovid-19'a karşı aşı stratejisinde değişikliğe giderek Biontech/Pfizer, Moderna ve AstraZeneca tarafından geliştirilen aşılarının ikinci dozunu 12'nci haftada uygulama kararı aldı.

Konuya ilişkin TV2'ye açıklamalarda bulunan Fin Halk Sağlığı Enstitüsü Baş Hekimi Hanna Nohynek, "Mümkün olduğunca daha fazla kişiyi korumak istiyoruz, çünkü aşı sıkıntısı yaşanıyor ve aynı zamanda mutasyona uğramış varyantlardan artan bir tehdit görüyoruz." dedi.

Aşılama stratejilerinin EMA'nın önerisinin aksine olmasını yorumlayan Nohynek, "Sadece etikette ne olduğuna bakmıyoruz. Bu aşıların nasıl çalıştığını, immünolojiyi inceledik. Ayrıca bir dizi başka veri kümesini de analiz ettik. Bildiğimiz her şeye dayanarak, ilk dozun etkisinin üç haftadan çok daha uzun sürdüğünü varsayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Aşının etkisinin 12'nci hafta sonunda daha güçlü olacağını kaydeden Nohynek, "Özellikle yaşlılarda bağışıklık sistemlerinin yanıt vermesi daha uzun sürdüğü için ikinci dozu daha sonra uygularsanız, daha olgun bir yanıt alabilirsiniz." şeklinde konuştu.

EMA, Biontech/Pfizer aşısının ikinci dozunun 3 hafta arayla, Moderna ve AstraZeneca aşısının ikinci dozlarının ise 4 hafta arayla uygulanmasını öneriyor.

Yaklaşık 5,5 milyon nüfusu bulunan Finlandiya'da 216 bin 463 kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığı ve bu rakamın nüfusun yüzde 3,9'una denk geldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak