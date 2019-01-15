Financial Times: Trump'ın Orta Doğu Politikasında Ölümcül Kafa Karışıklığı Var

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de Kürtlere saldırması halinde, Türkiye'yi ekonomik yıkımla tehdit ettiği Twitter mesajı ve ardından Ankara'nın gösterdiği tepki İngiltere basınında geniş yer buldu.

Trump'ın mesajının ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını aktaran Times, "ABD Başkanı'ndan Erdoğan'a: Kürtlere saldırırsanız, ekonominizi mahvederiz" başlığını attı.

Times, Trump'ın Twitter mesajında iki ülkenin üzerinde anlaşabileceği tek şeyin "güvenli bölge önerisi" olabileceğini yazdı.

Guardian haberi, "Trump Türkiye'yi Kürtlerin akıbeti üzerinden ekonomik yıkımla tehdit etti" başlığıyla duyurdu.

Daily Telegraph ise "Trump'ın Kürtleri korumak için harekete geçme tehdidine Türk öfkesi" başlığını kullandı. Gazete, iki ülkenin güvenli bölge önerisi üzerinde uzlaşabileceğine dikkat çekti:

"Böyle bir bölge, Kürtlerin sınırdan geriye doğru itilmesi ve Türk saldırısı tehdidine karşı bir tür korumaya sahip olmalarıyla sonuçlanabilir."

'Trump'ın kafa karışıklığı'

Haberine "Türkiye, Trump'ın ekonomik misilleme tehdidine öfkelendi" başlığını atan Financial Times ise başyazısında Trump'ın Twitter mesajı üzerinden Washington'ın Orta Doğu politikasını ya da "politika eksikliğini" eleştirdi.

"Trump'ın Orta Doğu politikasında ölümcül kafa karışıklığı" başlıklı başyazı, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kafa karışıklığı mazur görülebilir" cümlesiyle başlıyor.



Başyazı şöyle devam ediyor;

"ABD Başkanı Donald Trump Pazar günü Erdoğan'ın birlikleri ABD'nin Suriye'deki Kürt müttefiklerine saldırırsa Türkiye'ye 'ekonomik yıkım' yaşatacağı sözünü verdi. Geçen hafta Türk Cumhurbaşkanı, ABD'nin Türkiye Kürtleri yalnız bırakana dek Suriye'den askerlerini çekmeyeceğini söyleyen Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı tersledi.

"Bu da Trump'ın sonucu ne olursa olsun Suriye'den 'çok çabuk' bir şekilde askerlerini çekeceğini söylemesinden sonraydı. Bunun üzerine, Savunma Bakanı James Mattis ve IŞİD'le mücadele koalisyonu temsilcisi Brett McGurk istifa etti. Bu istifalar aynı zamanda, Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Suriye'den yavaş yavaş, koşullara bağlı olarak çekileceklerini söylemesinden önceydi."

Erdoğan'ın 'yaşaması muhtemel kafa karışıklığında yalnız olmadığını' vurgulayan Financial Times, "ABD'nin kendisinin bile, çekilip çekilmeyeceğini, her şekilde yorumlanabilecek koşullara göre hızlı mı yavaş mı çekileceğini bilmiyorsa, Orta Doğu'nun geri kalanı nasıl bilsin ki?" diye soruyor. Orta Doğu'nun geleceği ne olacak?

Trump'ın selefleri George W. Bush ve Barack Obama'nın da Orta Doğu'ya karışık mesajlar gönderdiğini hatırlatan gazete, Trump'ın seleflerinin tersine, demokrasiden hiç bahsetmediğini söylüyor.

Financial Times, Trump'ın bir yandan Amerikan askerlerini ülke dışındaki savaşlardan çekmek istediğini, diğer yandan da İran'da rejim değişikliğini teşvik ettiğini söylüyor. Gazete, Pompeo'nun da 'Suriye'den tüm İran postallarını çıkartacağını" söylediğini hatırlatıyor.

Birkaç gün önceyse Trump'ın "İranlılar Suriye'de ne istiyorsa, onu yapabilir" diye tweet attığı vurgulanıyor. Orta Doğu hangisine inanmalı?" diye soran Financial Times başyazıya şu satırlarla son veriyor;

"Yazık ki, bu sorunun yanıtı geçmişe kıyasla daha net değil. Ama büyük olasılıkla karışık mesajlar ve İran'a yönelik giderek büyüyen şahin tavır olacak. Mattis'in istifasından sonra, Trump yönetiminde deneyimi olan tek yetkili isim artık Bolton.

"Yönetimde eskiden yer alan yetişkinlerin tersine Bolton tekrar tekrar Pentagon'un İran'a askeri saldırı seçenekleri geliştirmesini istedi. Mattis bu planları engelleyebilir ya da sulandırabilirdi.

"Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Patrick Shanahan daha zayıf bir konumda. Pompeo da önleyici değil, kolaylaştırıcı bir isim. Bir şeyler değişmezse, Orta Doğu istikrarın da özgürlüğün de olmadığı bir gelecekle karşılaşabilir."