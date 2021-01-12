ZONGULDAK - Filyos Projesi çevrimiçi çalıştayda ele alınacak
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ZONGULDAK - Filyos Projesi çevrimiçi çalıştayda ele alınacak

12.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:58

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından 12-13 Şubat'ta çevrimiçi ortamda Filyos Çalıştayı düzenlenecek.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafından 12-13 Şubat'ta çevrimiçi ortamda Filyos Çalıştayı düzenlenecek.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, düzenlediği basın toplantısında, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve ilgili kuruluşların Filyos'ta neler yapılabileceğine, hangi hizmetlere destek verebileceğine yönelik çevrimiçi çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

Çufalı, daha sonra bir kongre düzenlemeyi planladıklarını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine bağlı olarak bunu yüz yüze gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

Filyos Projesi'nin hem kent hem de ülke için ayrı bir öneme sahip olduğuna işaret eden Çufalı, "Filyos Projesi, Türkiye'nin en büyük projelerinden biri. Bu projeyle ilgili de biz üniversite olarak elimizden gelen her türlü çabayı göstermek istiyoruz. Bunun için çalışmalarımızı geçen yıl başlattık, bu yıl devam ediyor hatta gayriresmi olarak 2021 yılını bizim açımızdan 'Filyos Vadisi Yılı' olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Çufalı, ünü dünyaya yayılan Grizu-263 Uzay Takımı'nın kendilerini gururlandırdığını da dile getirerek, "Grizu-263, uzaya küp uydumuzu fırlatacak. Uydunun fırlatılması planı aslında 2020 yılındaydı fakat bütün süreçler bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Bu sadece bizimle ilgili değil. Sadece bizim uydumuz da fırlatılmayacak. Koronavirüsün de etkisiyle bu sürekli erteleniyor. En son 14 Ocak'ta fırlatılması planlanıyordu. Tekrar şubat sonu veya mart ayına ertelendi. Grizu-263 Uzay Takımı'mız bizim için büyük bir gurur. Umarız fazla bir erteleme olmaksızın şubat veya mart sonunda bu fırlatmayı da gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.

ZONGULDAK - Filyos Projesi çevrimiçi çalıştayda ele alınacak
ZONGULDAK - Filyos Projesi çevrimiçi çalıştayda ele alınacak
ZONGULDAK - Filyos Projesi çevrimiçi çalıştayda ele alınacak
ZONGULDAK - Filyos Projesi çevrimiçi çalıştayda ele alınacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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