Filyasyon ekibi karlı dağları aşıp, hastalara ulaşıyor

ERZURUM'un Horasan ilçesinde ilçe Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Çınar başkanlığındaki filyasyon ekipleri, pozitif vaka ve temaslılara destek vermek için karlı yolları aşıyor. Yolda kalan araçlarını zaman zaman inerek iteleyen filyasyon ekipleri, bazen de yürüyerek hastalara ulaşıyor.

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında Erzurum'da oluşturulan filyasyon ekipleri bir yandan hastalıkla bir yandan da zorlu kış şartlarıyla savaşıyor. Erzurum'a 85 kilometre uzaklıkta ve mezralarla birlikte 96 yerleşim yeri bulunan Horasan ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 10 ayrı filyasyon ekibi kuruldu. Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Çınar başkanlığındaki ekipler, 5 ile 60 kilometre mesafedeki yerleşim birimlerine ulaşmak için büyük çaba sarfediyor. 2 araçla mezra ve kırsaldaki mahalleleri gezerek pozitif vakalar ile temaslı oldukları için karantinada olan vatandaşlara destek veren ekipler, bir taraftan da zorlu kış şartlarıyla mücadele ediyor. Karlı dağları aşan bazen de yolda kalan araçlarını iterek yoluna devam eden ekiplerin gayretleri sonucu ilçe genelindeki vakalarda önemli azalma meydana geldi.

Zorlu kış şartlarında filyasyon ekiplerinin çalışmasının zor olduğunu belirten Dr. Ahmet Çınar, "Ekiplerimiz yollarda kalıyor, kendi imkanlarımızla yolları aşmaya çalışıyoruz. Aracın gitmediği yerlerde yürüyoruz, mecburen evlere hastalara ulaşmak zorundayız" dedi.

Horasan'da hekim, ebe ve hemşirelerden oluşan 10 ayrı filyasyon ekibi olduğunu ifade eden Çınar, "Horasan'da mezralarla birlikte 96 yerleşim birimi var. Bazısı 60 kilometre uzaklıkta, bazısı 5 kilometre mesafede. Horasan'ın nüfusu 40 bin civarında. Buraların arazi şartları değişiyor. Kış şartları da yaptığımız işin daha zorlu ve çetrefilli olmasına sebep oluyor. Günlük vaka sayımız son dönemlerde biraz daha azaldı ama bazen 40 vakaya gittiğimiz günler oldu. Merkezde filyasyon kolay oluyor ama mahalle ve mezralar olunca iş biraz zorlaşıyor. Bizim 2 aracımız var, bazen kaymakamlıktan da aldığımız araç desteğiyle bu işi yürütmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı