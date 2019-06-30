Filmi Çıksa Oscar'ları Toplayacak Oyun 'Death Stranding' Hakkında 7 Önemli Detay

Hideo Kojima'nın yeni oyunu Death Stranding, oyuncular tarafından son 3 yıldır dört gözle bekleniyor. Her ne kadar oyunla ilgili açıklanan şeyler sınırlı olsa da bildiklerimizi bir başlık altında topladık. Bu arada listeye geçmeden önce belirtelim: Death Stranding, Playstation özel oyunu olacak.

Kim bu Kojima denen adam?

Hideo Kojima, oyun camiasında herkes tarafından saygı duyulan bir isim. Yaptığı oyunlarla hep yenilikçi akımı benimseyen Kojima, aynı zamanda milyonlar tarafından sevilen Metal Gear Solid serisinin yaratıcısı. 2015 yılında, tüm başarılarına rağmen Konami tarafından kovulan başarılı isim, şimdilerde Death Stranding oyununun yapımcısı Kojima Productions isimli şirketin sahibi.

Death Stranding çıkış tarihi:

Hideo Kojima 3 yıl önce yaptığı bir açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatlarından önce oyunun çıkacağının sözünü vermişti. Sonrasında 2019 yılının mayıs ayının sonlarında bir fragman yayınlandı ve fragmanda, oyunun çıkış tarihinin 8 Kasım 2019 olacağı açıklandı.

Cevap: Oyun 8 Kasım 2019'da Playstation 4'e çıkışını yapacak.

Oyunun ana karakteri kim olacak?

Oyundaki ana karakterin ismi Sam Bridges olacak. Bu karaktere The Walking Dead dizisindeki Daryl rolüyle adını duyuran Norman Reedus hayat veriyor. Karakterimiz dünyayı tekrar bir araya getirmek için, geleceğin mahsur kalmış kalıntılarını bir araya getirmeye çalışan bir insan olacak. Çok açık bir anlatım değil biliyoruz. Aynı zamanda karakterimizin dokunma fobisi olacak ve oyunun ana unsurlarından biri olan Timefall, onu diğer insanları etkilediği gibi etkilemeyecek.

Cevap: Oyunun ana karakterinin ismi Sam Bridges olacak.

Death Stranding'in en kilit noktası "Timefall" nedir?

Timefall, neredeyse temas ettiği her biyotik yaşamın zamansal sürecini hızlandırarak onları yaşlandıran, başka bir dünyadan gelen bir yağmur. Dünyadaki çoğu insan da Timefall'un varlığından haberdar. Bu gelişim sürecine, doğadaki ve evrendeki diğer her şeyin başına gelen bozunma süreci de diyebiliriz. Stephen Hawking, bu bozunmaya entropi adını vermişti. Bir bakıma Timefall, canlıların bozunma sürecini hızlandıran bir olgu.

Cevap: Canlıların bozunma sürecini hızlandıran bir yağmur.

Death Stranding'in türü ne olacak?

Henüz yapısıyla alakalı çok az şey bildiğimiz oyun, aslında bir aksiyon oyunu olarak geçiyor. Ancak oyunun yapımcısı Hideo Kojima, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda oyunun yeni bir tür olduğunu, bu türün adınınsa 'action-strand game' olduğunu söylemişti. Bu arada oyun açık dünya olacak ve üçüncü tekil şahıs kamera açışıyla oynanacak.

Cevap: Oyun üçüncü tekil şahıs bir aksiyon oyunu olacak. Ayrıca eğer başarılı olursa "Action-Strand Game (ASG)" türünün başlangıcını temsil edecek.

Death Stranding konusu:

Önceden de belirttiğimiz gibi oyunla ilgili gerçekten çok az şey biliniyor. Kimse oyunun hikayesinin ne olacağından tam olarak emin değil. Bildiğimiz tek şey, oyun ana karakterimiz Sam Bridges'ın kıyamet sonrası atmosferi andıran bir dünyada yaşayacağı tecrübeleri anlatacak. Oyunun elbette bir kötüsü olacak. O kötü karaktere de Hannibal dizisi ve birbirinden başarılı filmleriyle tanınan aktör Mads Mikkelsen hayat verecek.

Cevap: Henüz oyunun hikayesiyle ilgili elimizde net bilgiler yok. Ancak post-apokaliptik bir hat üzerinde, birbirine bağlanan örümcek ağı benzeri bir yapıya sahip olacak.

Death Stranding'de öldüğümüz zaman başımıza ne gelecek?

Oyunda öldüğümüz zaman karakterimiz su altı dünyasına benzer, araf denilebilecek bir yere gidecek. Bu bölgede serbestçe keşif yapabileceğiz ve eşyalarımızı geri toplayabileceğiz. Kojima'nın tanımına göre, oyunun araf sekansları, eski oyunlarda karşımıza çıkan 'Continue?' ekranlarının farklı bir versiyonu olacak.

Oyuna devam etmek istediğimiz zaman, karakterimizin dünyadaki vücuduna dönebileceğiz. Oyundaki ölüm mekaniğini ilginçleştiren şey, dünyaya geri döndüğümüz zaman çoğu oyunda olduğu gibi öldüğümüz anın öncesinden başlamayacağız. Oyun bizi öldüğümüz andan sonrasından başlatacak. Ölmeden önce sebep olduğumuz şeyler, dünyaya geri döndükten sonra da karşımıza çıkacak. Örneğin oyunda bizim ölümümüze sebep olan bir patlamanın yarattığı bir krater, biz dünyaya döndüğümüz zaman orada olmaya devam edecek.

Death Stranding kadrosunda kimler var?

Oyunun aktör ve aktris kadrosu oldukça geniş. Norman Reedus ve Mads Mikkelsen'den bahsetmiştik. Ayırıca oyunda Pan'ın Labirenti filminin yönetmeni Guillermo del Toro gibi isimler de olacak. Aynı zamanda, silinmiş bir Instagram gönderisinde oyunun ekibinde League of Legends'tan tanıdığımız Emily O'Brien bulunuyor. Aynı gönderide çoğu oyun severin adını en azından bir kez duyduğu Troy Baker gibi usta isimlerin yer alacağı yazıyordu. Soysuzlar Çetesi filminin ekibinden Léa Seydoux'yu da ekibinde barındıran yapım, Biyonik Kadın isimli televizyon programıyla tanınan Lindsay Wagner'i de önümüze çıkaracak.

Bonus – Türkçe dil desteği!

Playstation Türkiye sosyal medya hesaplarından oyunun Türkçe altyazıyla çıkışını yapacağını açıklamıştı.

Death Stranding oynanış videosu:

Death Stranding hakkında derlediğimiz en dikkat çekici özellikler şimdilik bu kadar. Sabırsızlanmanıza neden olan özellikleri yorumlarda belirtebilirsiniz.