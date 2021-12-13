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Film sahnelerinde bile görülmemiş hırsızlık

Film sahnelerinde bile görülmemiş hırsızlık
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 2 ton ayva çalan hırsızlık şüphelileri, döverek cep telefonunu gasp ettiği tarla sahibinin aracına 13 bin lira değerinde maddi hasar verdi.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 2 ton ayva çalan hırsızlık şüphelileri, döverek cep telefonunu gasp ettiği tarla sahibinin aracına 13 bin lira değerinde maddi hasar verdi. Olayı gerçekleştirdiği düşünülen 1'i kadın 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taraklı ilçesi Aksu Mahallesinde Ş.K. isimli vatandaş, kendisine ait olan tarlada yaklaşık 2 ton ayvanın bir kamyona yüklenerek çalındığını fark edince olaya müdahale etti. Şüpheliler ise sözlü tartışma yaşadıkları tarla sahibini döverek cep telefonunu gasp etti. Olay yerinden kaçan şüpheliler ayrıca ellerindeki baltayla tarla sahibinin aracına da 13 bin lira değerinde maddi hasar verdi. Yaşanan olay sonrasında yaralanan tarla sahibi jandarma merkezine giderek ihbarda bulundu. Yaralı, Taraklı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışma neticesinde 1'i kadın 4 şüpheli olan N.Ç. (38), A.Ç. (26), A.Ç. (66) ve E.Ç. (17) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon neticesinde şüpheliler gözaltına alınırken çalınan yaklaşık 2 ton ayva tarla sahibine teslim edildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemleri sonrasında ise adliyeye sevk edilecek. - SAKARYA

Film sahnelerinde bile görülmemiş hırsızlık

Film sahnelerinde bile görülmemiş hırsızlık

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