Filiz Taçbaş kimdir? Filiz Taçbaş hayatı ve biyografisi! Filiz Taçbaş kaç yaşında, nereli?

Filiz Taçbaş, İzmir'de çiftlik satın aldığını ve artık çiftçilik yaptığını açıkladıktan sonra tekrar gündeme geldi. Peki Filiz Taçbaş kimdir? Filiz Taçbaş hayatı ve biyografisi! Filiz Taçbaş kaç yaşında, nereli?

Filiz Taçbaş, İzmir'de çiftlik satın aldığını ve artık çiftçilik yaptığını açıkladıktan sonra tekrar gündeme geldi. Peki Filiz Taçbaş kimdir? Filiz Taçbaş hayatı ve biyografisi! Filiz Taçbaş kaç yaşında, nereli?

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?

Filiz Taçbaş (d. 1964, İstanbul), 56 yaşındadır. Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusu, eski millî tenisçi.

İlk kez 10 yaşındayken, Bilge Olgaç'la kamera karşısına geçti. Uzun bir süre ara verdikten sonra sinema ve dizi çalışmalarına devam etti. Geniş izleyici kitlelerince tanınması, 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisiyle oldu. Taçbaş, sanat hayatının yanı sıra, profesyonel bir tenis oyuncusudur.

2007 yılında yüksek puan elde ederek, millî takım elemelerine girmiş, millî forma giymiş olup, aynı zamanda gazetelerde tenisle ilgili yazılar yazmaktadır.

FİLİZ TAÇBAŞ'IN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Filmografisi

Çukur - 2020

Eve Dönüş - 2015

Ah Neriman - 2014

Kırışık - 2013

İşler Güçler - 2012

Anadolu Kartalları - 2011

Farklı Desenler - 2010

IV. Osman-2009

Arka Sokaklar - 2006-2012

Bütün Çocuklarım - 2004

Koçum Benim - 2002

Süper Şamata - 2000

Yaşama Hakkı - 1998

Gönül Bahçelerinde - 1994

Geçmişin İzleri - 1994

Sıcak Takip - 1993

Fırtına Kuşu - 1992

Mahallenin Muhtarları - 1992

Ölürayak - 1991

Eskici Ve Oğulları - 1990

Sabah Olmasın - 1990

Afacan Ateş Parçası - 1990

Önce İnsan - 1989

Bu Şehrin Geceleri - 1989

Bacım - 1988

Ferman - 1988

Elveda Mutluluklar - 1988

Aile Pansiyonu - 1987

Asi Kabadayı - 1986

Korkusuz - 1986

İntikamcı - 1986

Bu Muhtar Başka Muhtar - 1986

Bacım - 1974