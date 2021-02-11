Filiz Kerestecioğlu kimdir, nereli? Filiz Kerestecioğlu hayatı ve biyografisi!
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Filiz Kerestecioğlu kimdir, nereli? Filiz Kerestecioğlu hayatı ve biyografisi!

11.02.2021 16:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:56
Filiz Kerestecioğlu kimdir, nereli? Filiz Kerestecioğlu hayatı ve biyografisi!

Siyasi kariyeri ile dikkat çeken isimlerden olan Filiz Kerestecioğlu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Filiz Kerestecioğlu kimdir, nereli? Filiz Kerestecioğlu hayatı ve biyografisi!

FİLİZ KERESTECİOĞLU KİMDİR?

Filiz Kerestecioğlu 1961 yılında Gölcük'te doğdu. Filiz Kerestecioğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1984'te mezun oldu. Filiz Kerestecioğlu 1987'de serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Filiz Kerestecioğlu 1991-92 yıllarında İsviçre'de Nokta Dergisi'nin temsilciliğinde çalıştı. Filiz Kerestecioğlu Bu süreçte İsviçre'de Türkçe ve İngilizce dil öğretmenliği de yaptı.

Filiz Kerestecioğlu 1995 yılında "Kadınlar Vardır" belgesel filminin yapımında görev aldı. Filiz Kerestecioğlu İstanbul Barosu'nda Kadın Hakları Uygulama Merkezi kurucu üyesi oldu ve Dış İlişkiler Komisyonu Sekreterliği yaptı.

Filiz Kerestecioğlu 2004-2012 yılları arasında Güncel Hukuk Dergisi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak çalıştı.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 16:56:32. #1.15#
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