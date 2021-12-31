Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: "İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğiz"

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistinlilerin İsrail işgalinin devam etmesini kabul etmeyeceğini ve İsrail uygulamalarına karşı sabırlarının kalmadığını belirterek, uluslararası barış konferansı çağrısını yineledi.

Abbas, Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih'in kuruluşunun 57'nci yıl dönümünü münasebetiyle yaptığı ve Filistin resmi televizyonunda yayınlanan konuşmasında, "İsrail'e ve liderlerine, yerleşimcilerine ve fanatiklere, bedeli ne olursa olsun işgalinizin ve topraklarımızdaki yerleşimlerin devamını kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz." dedi.

"Halkımızın yaklaşık 80 yıldır yaşadığı bu acı gerçekliğe sabrımız tükendi. Kudüs şehrinin karakterini ve kimliğini değiştirmek için koyduğunuz sistematik uygulamaları, başta Mescid-i Aksa, Kıyamet Kilisesi ve Harem-i İbrahim Camisi olmak üzere kutsal yerlerimize karşı saldırıları kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullanan Abbas, Fetih'in kuruluş yıl dönümünün, İsrail işgalinin devam ettiği, ırkçılık, etnik temizlik ve organize terörizmin en çirkin politikalarının uygulandığı çok hassas ve zor koşullara denk geldiğini belirtti.

Uluslararası barış konferansı çağrısını yineleyen Abbas, şunları söyledi:

"Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin topraklarında işgale son vermek amacıyla, Uluslararası Dörtlü Komite'nin gözetiminde, uluslararası meşruiyet kararlarına uygun olarak düzenlenecek bir konferans çerçevesinde adil ve kapsamlı bir barış yapmak için elimizi uzatıyoruz."

Abbas, "İşgalin devamını sonsuza kadar kabul etmeyeceğimizi yineliyoruz. Bu nedenle son gelişmeleri incelemek, halkımıza ve topraklarımıza karşı işlenen bu ihlaller ve suçlarla mücadele için gerekli kararları almak yeni yılın başlarında bir Filistin Merkez Konseyi toplanması çağrısında bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Abbas ayrıca, Filistin topraklarını ve halkını birleştirecek, ulusal birliği kapsayan bir hükümet kurma çalışmalarını sürdürme sözü verdi.

Fetih Hareketi, 1 Ocak 1965'te Filistinli lider Yasir Arafat'ın öncülüğündeki bir grup tarafından kurulmuştu.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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