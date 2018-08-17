Filipinler ve Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele İçin Anlaştı

Filipinler ve Nijerya, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, deniz tarımı ve uyuşturucu trafiği takibinin geliştirilmesi için anlaştı.

Filipinler ve Nijerya arasında gerçekleşen 3'üncü Ortak Komisyon Toplantısı sonucunda mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için karar alındı. İki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları heyetleri, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin, deniz tarımı ve uyuşturucu trafiği takibinin geliştirilmesi için anlaştı.

İstişareler sırasında, her iki taraf da ekonomik ve teknik işbirliğinin yanı sıra kültürel ve eğitimsel işbirliğine ilişkin mevcut mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğine de karar verildi. Bu amaçla iki taraf da tarım, su ürünleri yetiştiriciliği, ticaret, turizm ve gençlere yönelik altyapı çalışmaları için işbirliğine yönelik önerileri tartıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı Politikaları Heyeti Başkanı Enrique A. Manalo, iki ülke arasında uluslararası suçla mücadele için yaptıkları işbirliğinin arttırılması için karar verdiklerini kaydetti. Manalo, "Özellikle hükumetimizin uyuşturucu ticaretiyle mücadele politikaları kapsamında, uyuşturucu ticaretini engellemek için iki ülke arasındaki işbirliği daha da geliştirilecek" dedi. Ayrıca Manalo, Nijerya heyetine su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe yapılacak işbirliğinin, gıda sektöründeki güvenliğe yönelik olduğunu bildirerek iki ülke arasında güçlü bağlantılar kurmayı önerdi.

Nijerya delegasyonu, kendi paylarına göre mevcut ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmek için daha fazla görüşme yapılması gerektiğinin altını çizdi. Filipinler gibi Nijerya heyeti de hem yükseköğrenim hem de teknik ve mesleki eğitim için eğitim alanındaki ortaklıkları geliştirmek isteklerini dile getirdi.

Öte yandan, 3'üncü Ortak Komisyonunda, Bangsamoro Organik Kanunu, Batı Filipin Denizi, Nijerya'nın Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun başkanlığı, terörle mücadele ve iklim değişikliği gibi yerel, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Filipin tarafında Müsteşar Manalo ile Filipin Nijerya Büyükelçisi Shirley Ho-Vicario ve Filipinler Dışişleri Bakanlığı Temsilcileri, Ticaret ve Sanayi Dairesi, Su Ürünleri Bürosu ve Su Kaynakları Bürosu ve Cezaevi Yönetimi ve Penoloji Bürosu temsilcileri de bulundu. Nijerya delegasyonuna ise Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Büyükelçi Olukunle Bamgbose, Nijerya Filipinler Büyükelçisi Adekunbi Abibat Sonaike-Ayodeji, Nijerya Göçmenlik Servisi, Federal Adalet Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler katıldı.

Ortak Komisyon Toplantısı, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin görüşülmesi ve işbirliği ve potansiyel işbirliklerini gözden geçirme platformudur. Bir önceki Ortak Komisyon Toplantısı Aralık 2012'de Nijerya'nın Abuja şehrinde yapılmıştı. - MANILA