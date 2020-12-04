Fil Suresi Anlamı Ve Okunuşu! Fil Suresi Türkçe, Arapça Oku Dinle Ve Türkçe Meali, Faziletleri

Fil suresi, İslam dininin Kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'in 105. Suresidir ve adını 1. Ayette bulunan 'Fil' kelimesinden almıştır. Fillerle donanmış bir orduyla Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin felak edilişini anlatan Fil Suresi Anlamı Ve Okunuşu! Fil Suresi Türkçe, Arapça Oku Dinle Ve Türkçe Meali, Faziletleri, fil suresini ezberle

Fil suresi, İslam dininin Kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'in 105. Suresidir ve adını 1. Ayette bulunan 'Fil' kelimesinden almıştır. Fillerle donanmış bir orduyla Kabe'yi yıkmak için gelen Ebrehe'nin felak edilişini anlatan Fil Suresi Anlamı Ve Okunuşu! Fil Suresi Türkçe, Arapça Oku Dinle Ve Türkçe Meali, Faziletleri, Fil suresini ezberle

FİL SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm

Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biashâbilfîl

Elem yec'al keydehüm fî tadlîl

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl

Termîhim bihicâratin min siccîl

Fece'alehüm ke'asfin me'kûl

FİL SURESİNİN TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle

Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!

Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı.

Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı.

Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi

FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU VE ANLAMI

FİL SURESİNİN FAZİELETLERİ

Fil Suresinin Fazileti, Fil Vakası olarak bilinen bir olayı anlatır. Bu olay bir çok hikmete sahiptir. Fil Suresi'nde Yüce Allah'ın hikmetlerinin ne kadar büyük olduğu anlatılır. Peygamber Efendimiz (Sav) Fil Suresi'ni okuyan kişinin hayırlı kişi olduğunu buyurmuştur.

FİL SURESİ OLAYI,VAKASI

Yüce Allah Kabe'yi mübarek kılmıştır. Kabe'ye herhangi bir saldırıda bulunan korkunç bir azaba uğrar. Fil Vakası Peygamber Efendimizin (Sav) doğduğu sene yaşanmıştır. Habeşistan Kralı Ebrehe kurduğu fil ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye doğru yol almıştır.

O zamanlar Mekkeliler şehirlerini koruyabilecek güçte değildirler. Ebrehe karşısında bir şey yapamamışlardır. Ebrehe Kabe'nin kurtarılamayacağını söyleyip büyüklenmiştir. Ebrehe ordusu 60 bin kişilik bir ordudur. 10 bin kişilik Kureyş ordusunu yenmiştir. Kureyşliler katliamdan kurtulmak için dağlara kaçmışlardır ve Kabe ortada kalmıştır. Bu sırada yüce Allah kuş sürüleri ile orduya taş yağdırmıştır. Kuşlar kızgın taşları fil ordusunun üzerine atmıştır ve ordu helak edilmiştir.

Rivayetlere göre bu taşlar askerlerin etini ve kemiğini çürütüp eritmiştir. Yani korkunç bir facia meydana gelmiştir. Bu olay üzerine Araplar birçok şiir ve kaside yazmışlardır. Fil Suresi, yüce Allah'ın kibirli ve azgın bir topluluğun planlarını nasıl boşa çıkardığını göstermektedir. Kabe'yi yıkmak istediklerinde Allah evini onların taşkınlıklarından korumuştur. Bu olay Peygamber Efendimizin (Sav) doğduğu yılda meydana geldiği için O'nun peygamberliğine delalet eden bir mucize sayılmaktadır.

Fil Hangi Surede Yer Alır?

Fil Suresi Kuran'ı Kerim'in 105. suresidir ve başka bir surenin çatısı altında değildir.

Fil Suresi Kaç Ayet?

Fil Suresi toplam 5 ayetten oluşur.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

Konusu

Sûrede fil ordusu ile ilgili kıssa anlatılmaktadır. Kâbe'yi yıkmak isteyen Yemen'in genel valisi Ebrehe'nin fillerle Mekke'ye hücumunu, sonuçta yok olup gitmelerini (aş. bk.) konu edinmiştir.

Fil Suresi Faydaları

Fil Suresi'nin faydaları çok geniş kapsamlıdır.

Peygamber Efendimiz (Sav) Fil Suresi'ni okuyan kimseyi Yüce Allah'ın kötülüklerden ve ahlak değişmesinden koruyacağını buyurmuşlardır.

Fil Suresi 3, 5, 7 kez okunduğunda düşmanlara karşı zafer elde edilir.

Fil Suresi akşam ve yatsı arasında 250 kez okunduğunda düşmanlar def edilir.

Fil Suresi'ni akşam ile yatsı arasında 1000 kere okuyan kimsenin tüm muradına kavuşacağı buyrulmuştur.