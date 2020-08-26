Fikri Sağlar'dan Başkan Günel'e övgü dolu sözler
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Fikri Sağlar'dan Başkan Günel'e övgü dolu sözler

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, bir gazetede de yayınlanan ve Türkiye eğitim sistemini ele aldığı köşe yazısında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Fikri Sağlar'dan Başkan Günel'e övgü dolu sözler
26.08.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.08.2020 15:33

Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, bir gazetede de yayınlanan ve Türkiye eğitim sistemini ele aldığı köşe yazısında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den övgü dolu sözlerle bahsetti. Sağlar, Kuşadası Belediyesi'nin kentte okumayı özendiren ciddi çalışmalar yürüttüğüne de dikkat çekti.

Türkiye'de sosyal demokrat siyasetin önemli isimlerinden Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar, ulusal bir gazetede çıkan köşe yazısında, Kuşadası'na geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirdiği ziyaretini kaleme aldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen Kuşadası Kitap Fuarı'na katılmak üzere ilçeye gelen Sağlar, çağdaşlığı yakalamakta kararlı bir yerel yönetimle karşılaştığını ifade etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kısa zamanda çok önemli işler yaptığını belirten Sağlar, başarının altında CHP ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve yönetiminin büyük katkısı olduğunu kaydetti.

Okumayı özendiriyorlar

Köşe yazısında, kitaplarını imzalamak için katıldığı Kuşadası Kitap Fuarı'nı oldukça faydalı bulduğunu belirten Sağlar "Çağdaşlığı yakalamakta kararlı CHP'li Belediyeler kentlerinde kitap fuarları düzenliyorlar. Okumayı özendiren çok önemli faaliyetler yapıyorlar. Çok da iyi yapıyorlar. Pazar Günü Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in 19-29 Ağustos günlerinde gerçekleştirdiği Kuşadası Kitap Fuarı'na katıldım. 22 yayınevi, 40 yazarın katıldığı ve binlerce kitabın okuyucuyla buluştuğu başarılı bir fuardı. Fuar alanı akşam saatlerinde çok canlı ve bir o kadarda heyecanlıydı. Özellikle gençler önlerine gelen bu fırsatı değerlendirmek için adeta telaşla stantlar arasında dolaşıyor, kitap seçiyorlardı. İmza sırasında yaptığım söyleşilerde Covid-19'un tek yararının kitap okuma fırsatını oluşturduğunu söylediler. Fuar alanında Covid ile ilgili tüm önlemler alınmış ve herkes de kurallara tam uyum sağlamıştı" ifadelerine yer verdi.

Arı gibi çalışıyorlar

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in kısa zamanda çok başarılı işler yaptığına dikkat çeken Sağlar, "Kuşadası'nın çehresi değişmiş. Başarının altında CHP ilçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve yönetimi ile Kadın kolları ve gençlik kollarının emeği var! Daha da önemlisi, başkanlar ve tüm parti örgütünün kucaklaşarak uyumlu bir çalışma içine girmeleri başarının nedeni olmuş! Günel'in egosu yok. Zeki ve ne yapacağını bilen bir yapıya sahip. Örgüte saygılı. Onlar olmadan başarılı olmasının mümkün olmadığının farkında. Ortak akla inanıyor. İyi bir kadro kurmuş. Arı gibi çalışıyorlar" cümlelerini kullandı.

Parti ve belediye uyumu kazandırıyor

CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek'in kişilikli duruşu ve parti ilkelerinden taviz vermeyen kararlılığıyla Kuşadası için çaba gösterdiğini ifade eden Sağlar köşe yazısına şöyle devam etti: "Amaçlar aynı olunca birlikte çalışmaktan keyif aldıklarını görüyorsunuz! Kuşadası'nda görev yapanlar sorumluluklarını bilerek dominant olmaya çalışmıyorlar. Uyumlu olmak, birlikte karar vermek ve yönetmek güçlerin birleşmesine, karşılıklı saygı da başarının oluşmasına neden oluyor. Diğer belediye başkanları bu gerçeği görebilse CHP Türkiye'de alternatifsiz iktidar olur"

"Tüm hemşerilerine maske dağıtmışlar"

Kuşadası Belediyesi ile CHP İlçe Örgütü'nün pandemi dönemini çok iyi şekilde yönettiklerinin altını çizen Kültür-Turizm ve Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar yazısını şu şekilde tamamladı: "Salgında ilk maske üretimini Kuşadası CHP örgütü yapmaya başlayınca, Belediye Başkanı Günel üretime katkı sunarak tüm hemşerilerine maske dağıtmış. Hem de belediyeye müthiş bir tasarruf sağlayarak. Başkan Günel ve CHP örgütü Kuşadası'nda ihtiyaç sahiplerinin tüm taleplerini karşılamış, kira yardımı, gıda yardımı yapılmış, belediye gayrimenkullerindeki kiracıların 3 aylık kira borçlarını silmiş" - AYDIN

Kaynak: İHA

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