Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor

10 Kasım 1946'da İstanbul'da dünyaya gelen sanatçıNot Defterimden, Zaman Zaman, Vurulduk Ey Halkım gibi çok sayıda albüm çıkardı. Hayatının dönüm noktasını Aşık Veysel'le tanışmak olarak adlandıran Kızılok sonraki yıllarda Bülent Ortaçgil'le birlikte 'Çekirdek Sanat Merkezi'ni kurdu.

ESERLERİYLE YAD EDİLDİ

Usta müzisyen 22 Eylül 2001 tarihinde uzun süredir şikayetçi olduğu kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.20. ölüm yıldönümünde hayranları sanatçıyı unutulmaz eserleriyle yad etti.

SOSYAL MEDYADA FİKRET KIZILOK PAYLAŞIMLARI

Fikret Kızılok'un hayranları sosyal medya hesaplarından sanatçıyı sevgiyle anıyor. Twitter'dan yapılan bazı paylaşımlar:

FİKRET KIZILOK KİMDİR?

Türk rock müziği sanatçısı Münir Fikret Kızılok, 10 Kasım 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi.Öğrenim hayatına Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı, müzikle de tanışması burada oldu. İstanbul Diş Hekimliği Yüksekoklu'nun son sınıfında okurken mahalleden arkadaşı Arda Uskan ile bir yolculuğa çıktı; bu müzik hayatını tümüyle etkileyecek bir yolculuktu. Bu yolculukta Aşık Veysel ile tanıştı. Ardından Fikret Kızılok 1980'lerin başında Bülent Ortaçgil ile tanıştı. İkili Çekirdek Sanatevi projesine başladılar. Bu projede Türkiye'de popüler müziğin dışında kalan gruplar, burada dinletiler yapıyor, bu çalışmalar kaydedilerek sınırlı biçimde basılıp dağıtılıyordu.Not Defterimden, Zaman Zaman, Vurulduk Ey Halkım gibi çok sayıda albüm çıkardı. Usta müzisyen 22 Eylül 2001 tarihinde uzun süredir şikayetçi olduğu kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirdi.

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