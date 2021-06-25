FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA 22 hangi konsollarda olacak? FIFA 22 ne kadar?

Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayımlanan dünyanın en popüler futbol oyunlardan olan FIFA 22 ne zaman çıkacak? FIFA'nın 2020/21 sezonu sonra erdi, oyuncular EA Sports'un FIFA 22 oyunun ne zaman çıkacağı sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar!

EA Sports'un FIFA serisi, oyun dünyasının en popüler futbol oyunları arasında yer alıyor. FIFA 21 Ultimate Team modu milyonlarca oyuncunun başlıca ilgi alanına girmişti. FIFA 2020/21 sezonunun sona ermesi FIFA 22 ne zaman çıkacak sorularını beraberinde getirdi. Peki, oyuncuların merakla beklediği FIFA 22 ne zaman çıkış yapacak? Pandemi nedeniyle geliştirme aşaması ertelenen FIFA 22 ne kadar? Haberimizin detaylarında...

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports'un CEO'su Andrew Wilson FIFA 22 hakkında yaptığı açıklamada, "Oyun yolda, çıkış yapmak için hazırlanıyor." ifadelerini kullanırken, konuşmasının devamında "Tüm yeni EA Sports oyunlarımız FIFA, Madden, NHL ve EA Sports PGA Tour dahil olmak üzere yeni nesil konsol platformları için tasarlandı." dedi.

EA Sports, bilindiği üzere FIFA 21'i EA Play etkinliğinde duyurmuştu. EA Play'in bu yılki etkinliği ise 22 Temmuz 2021'de düzenlenecek.

FIFA 22'nin 24 Eylül 2021 tarihinde resmi olarak çıkış yapması bekleniyor. Ancak, EA Play etkinliğinde verilecek detayları beklemek gerek.

FIFA 22 NE KADAR?

Her yıl olduğu gibi yıl da, FIFA 22'nin standart sürümü 60 dolar satış fiyatıyla listelenicek.

EA'nın ülkemizde kur farkını hesaba katarak oyunu 400,00 TL gibi bir satış fiyatıyla çıkartması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise yapılmadı.

FIFA 22 HANGİ KONSOLLARDA ÇIKACAK?

FIFA 22; PlayStation 5 ve Xbox Series X/S gibi yeni nesil konsollar için üretiliyor. Ayrıca, çıkan iddialara göre oyunun PC'nin yanı sıra PlayStation 4 ve Xbox One'da da oynanabileceği söyleniyor.

EA Sports, FIFA 22 hakkında henüz resmi bir açıklama yapmış olmasa da, 22 Temmuz tarihinde düzenlenecek EA Play etkinliğinde oyunseverlerin bütün sorulara cevap bulacağı düşünülüyor.