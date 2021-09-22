FIFA 22 kariyer modu en iyi genç oyuncular
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
FIFA 2022 Kariyer modunda genç bir kadroya sahip olmak, yıldız oyunculara sahip olmak kadar önemlidir. Ancak hangi genç futbolcuları almasını bilmek zordur. İşte FIFA 22 wonderkids.
FIFA Ultimate Team son yıllarda çok popüler olsa da Kariyer modu FIFA için vazgeçilmezdir. Başarısız bir kulübü wonderkidler sayesinde şampiyonluğa götürerek FIFA kariyer modunu eğlenceli kılabilirsiniz.
Futbol dünyasındaki her şey gibi bunu yapmanın en uygun yolu var ve yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri genç yetenekleri geliştirmek ve wonderkidleri süperstar oyuncu grubuna dönüştürmek.
Piyasada bu kadar çok genç oyuncu varken hangilerinin wonderkid olduğunu nasıl anlayabilmeniz için sizlere Fıfa 22 Wonderkids listesini pozisyonlarına göre hazırladık. İşte FIFA 22 Wonderkids.
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FIFA 22 WONDERKIDS
|Oyuncu Adı
|Takımı
|Pozisyonu
|Gücü
|Illan Meslier
|Leeds
|KL
|77
|Maxence Lacroix
|VfL Wofsburg
|STP
|79
|Owen Wijndal
|AZ
|SLB
|79
|Sven Botman
|LOSC Lille
|STP
|79
|Boubacar Kamara
|Olympique de Marseille
|MDO
|80
|Bukayo Saka
|Arsenal
|SĞO
|80
|Reece James
|Chelsea
|SĞKB
|81
|Pedri
|FC Barcelona
|MO
|81
|Alexander Isak
|Real Sociedad
|SNT
|82
|Ferran Torres
|Manchester
|SĞK
|82
|Alphonso Davies
|Bayern München
|SLB
|82
|Joao Felix
|Atletico de Madrid
|OF
|83
|Phil Foden
|Manchester City
|MOO
|84
|Jadon Sancho
|Manchester United
|SĞO
|87
|Erling Haaland
|Borussia Dortmund
|SNT
|88
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