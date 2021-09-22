FIFA 22 kariyer modu en iyi genç oyuncular - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

FIFA 22 kariyer modu en iyi genç oyuncular

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
FIFA 22 kariyer modu en iyi genç oyuncular

FIFA 2022 Kariyer modunda genç bir kadroya sahip olmak, yıldız oyunculara sahip olmak kadar önemlidir. Ancak hangi genç futbolcuları almasını bilmek zordur. İşte FIFA 22 wonderkids.

FIFA Ultimate Team son yıllarda çok popüler olsa da Kariyer modu FIFA için vazgeçilmezdir. Başarısız bir kulübü wonderkidler sayesinde şampiyonluğa götürerek FIFA kariyer modunu eğlenceli kılabilirsiniz.

Futbol dünyasındaki her şey gibi bunu yapmanın en uygun yolu var ve yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri genç yetenekleri geliştirmek ve wonderkidleri süperstar oyuncu grubuna dönüştürmek.

Piyasada bu kadar çok genç oyuncu varken hangilerinin wonderkid olduğunu nasıl anlayabilmeniz için sizlere Fıfa 22 Wonderkids listesini pozisyonlarına göre hazırladık. İşte FIFA 22 Wonderkids.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

FIFA 22 WONDERKIDS

Oyuncu AdıTakımıPozisyonuGücü
Illan MeslierLeedsKL77
Maxence Lacroix VfL Wofsburg STP 79
Owen WijndalAZSLB79
Sven Botman LOSC Lille STP 79
Boubacar KamaraOlympique de MarseilleMDO80
Bukayo Saka Arsenal SĞO 80
Reece JamesChelseaSĞKB81
Pedri FC Barcelona MO 81
Alexander IsakReal SociedadSNT82
Ferran Torres Manchester SĞK 82
Alphonso DaviesBayern MünchenSLB82
Joao Felix Atletico de Madrid OF 83
Phil FodenManchester CityMOO84
Jadon Sancho Manchester United SĞO 87
Erling HaalandBorussia DortmundSNT88

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Cansu Dere Düm Tek Tek Gökhan Çıra
Spor Cristiano Stefan Kuntz Sergen Yalçın Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: FIFA 22 kariyer modu en iyi genç oyuncular - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:41:51. #1.11#