FIFA 22 kariyer modu en iyi genç oyuncular

FIFA Ultimate Team son yıllarda çok popüler olsa da Kariyer modu FIFA için vazgeçilmezdir. Başarısız bir kulübü wonderkidler sayesinde şampiyonluğa götürerek FIFA kariyer modunu eğlenceli kılabilirsiniz.

Futbol dünyasındaki her şey gibi bunu yapmanın en uygun yolu var ve yapabileceğiniz en önemli şeylerden biri genç yetenekleri geliştirmek ve wonderkidleri süperstar oyuncu grubuna dönüştürmek.

Piyasada bu kadar çok genç oyuncu varken hangilerinin wonderkid olduğunu nasıl anlayabilmeniz için sizlere Fıfa 22 Wonderkids listesini pozisyonlarına göre hazırladık. İşte FIFA 22 Wonderkids.

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FIFA 22 WONDERKIDS