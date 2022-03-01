FIFA 21 sistem gereksinimleri! FIFA 21 kaç GB?
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Electronic Arts'ın futbol simülasyonu oyunu FIFA 21'in sistem gereksinimleri araştırılıyor. Dünyanın dört bir yanından 17.000'den fazla futbolcu, 700'den fazla takım, 90'dan fazla stadyum ve 30'dan fazla ligin yer aldığı FIFA 21'in sistem gereksinimleri neler? FIFA 21 kaç GB? Detaylar haberimizde…
Volta futbol, FIFA Ultimate Team, kariyer modu, özel kurallar gibi eğlenceli oyun modlarının yer aldığı Fıfa 21'in sistem gereksinimleri merak konusu haline geldi. Peki, FIFA 21 sistem gereksinimleri neler? FIFA 21 kaç GB?
EA Canada'nın geliştirdiği ve Electronic Arts'ın yayınladığı popüler futbol oyunu serisi FIFA 21, 9 Ekim 2020 tarihinde yayınlandı.
- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
- İşlemci: Intel Core i3-6100 @ 3.7GHz or AMD Athlon X4 880K @4GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 660 2GB or AMD Radeon HD 7850 2GB
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: Windows 10 - 64-Bit
- İşlemci: Intel i5-3550 @ 3.40GHz or AMD FX 8150 @ 3.6GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 or AMD Radeon R9 270X
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 50 GB kullanılabilir alan
FIFA 21'i oynayabilmeni için en temel kurulumlar dahil 50 GB boş alan gerekmektedir.
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