Fiat ve Peugeot birleşiyor mu? Fiat ve peugeot birleşmesinde yeni ismi ne olacak?

İtalyan ve Amerikan ortaklığı ile 18 Aralık 2019 yılında Birleşme Anlaşması yapılmıştı. Peki bu anlaşmaya göre fiat ve peugeot birleşiyor mu? Fiat ve peugeot birleşmesinde yeni ismi ne olacak?

Fiat Chrysler ile Peugeot'un sahibi Fransız PSA ile %50 hisse ile birleşme kararı aldı. Bu karar sonucunda önemli adımlar atılarak, dünyanın 4.büyük otomotiv devinin doğmasını salıyor. Bu birleşme görüşmeleri ile ilgili yapılan haberlerin ardından Fiat Chrysler hisseleri dün itibariyle %9 artış gözlendi.

FİAT VE PEUGEOT BİRLEŞİYOR MU?

18 Aralık 2019 tarihinde Fiat Chrysler Automobiles ve Peugeot SA Birleşme Anlaşması yaptı. Anlaşma gereği Fiat ve Peugeot yarı yarıya hisse ile birleşerek dünyanın 4. büyük otomotiv devinin oluşmasını sağladı. Otomotiv sektöründe talebin azaldığı ve elektrikli otomobillere geçildiği bu dönemde, birleşimin her iki şirket açısından büyük ve önemli bir adım olduğunu düşünülüyor.

FİAT VE PEUGEOT BİRLEŞMESİNDE YENİ İSMİ NE OLACAK?

Otomotiv sektörü için değişikliklere neden olacak olan fiyat ve peugeot kurumlarının birleşimi hem kurumlar hem de dünya ekonomisi açısından değişimlere neden olacak.Dünyanın 4. büyük otomotiv devinin kurumsal adı Stellantis olarak belirlenirken, İtalyan ve Amerikan ortaklığı olan Fiat ve Peugeot'un birleşme işlemlerinin 15 ay içerisinde tamamlanması beklenmekte.