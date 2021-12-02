Feyza Aktan'ı darp ettiği iddia edilen Özcan Deniz'in davasında tanık dinlendi

İSTANBUL (İHA) - Şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Deniz'in ağabeyi ile Aktan'ın kardeşi tanık olarak dinlendi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla, 'yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ile müşteki eski eşi Feyza Aktan katılmazken, duruşmada avukatları hazır bulundu.

"Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler"

Duruşmada Feyza Aktan'ın kardeşi Eda Aktan tanık olarak dinlendi. Tanık Eda Aktan beyanında, "Kuzey babasının telefonundan çizgi film izliyordu. Özcan'ın telefonuna mesaj geldi. Morali bozuldu. Feyza, Özcan'ın yengesini aramış. Feyza, 'Özcan'a böyle böyle bir mesaj geldi. Ne yapmam lazım. Kavga çıksın istemiyorum' demiş. Özcan bu sırada konuşmaları duymuş. Odaya gelerek Kuzey'i elimizden aldı ve Feyza'yı tutarak duvara doğru vurdu. Kuzey'i de alarak kendini diğer odaya kilitledi. Sonra ağabeyi ile İstanbul'a geldiğimde 'boşanacağız sözleşmeyi kasadan çıkar' diye konuştu. Bu konuşmayı biz de duyduk. Sonrasında benim ve Feyza'nın bulunduğu odaya geldi. Bana 'sen çık Feyza ile biraz konuşacağım' dedi. Yandaki odaya geçtim. Odalar birbirine çok yakın olduğu için sesler duyuluyordu. Özcan, 'erkek mi görmek istiyorsun' diyerek darp etmeye başladı. Feyza'nın 'Özcan yapma, bırak o sigarayı' diye yalvardığını duydum. Feyza, kendini korumak için balkona çıktı. Özcan, balkonda sigarayı Feyza'nın yüzüne yönelterek, 'sigarayı yüzünde söndürürüm' dedi. Daha sonra Feyza'nın yanına gittiğimde vücudunda darp izlerini gördüm. Feyza da bana darp edildiğini anlattı. Tehdit edildiği için kardeşim şikayetçi olamadı. Özcan çok özür dileyip çok pişman olduğunu söyleyince birlikte yaşamaya devam ettiler" ifadelerini kullandı.

"Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu"

Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz tanık olarak yaptığı beyanında, "2018'de Sarıyer'deki evde Özcan'la kapı komşusuyduk. Bahçelerimiz yan yanadır. Feyza hamileydi. Masada oturdukları bir akşam Kavga ettiler. Ertesi gün kavganın sebebini sordum. Özcan, eşinin 'çocuğu doğurup, size vereceğim' deyip sözler sarf ettiğini, değişik isteklerde bulunduğunu söyledi. Darp olayı yaşanmadı. Feyza Hanım hamileyken nikahta olmadığı için Antalya'ya ailesinin yanına gidip orada doğum yapmak istiyordu. 'Çocuğu doğurup size vereceğim' diyordu. Nikah yapılmasına da yanaşmıyordu. Biz de bunu kabul etmiyorduk. Çocuk burada doğmalıydı ve nikah da olmalıydı. 2018'de Göcek'teki olayda yanlarında değildim. Feyza annesini darp etmiş. Özcan da buna karşı çıkınca aralarında tartışma yaşanmış. Özcan ve Feyza ile yaptığım telefon görüşmelerde darp ile ilgili herhangi bir şey söylemediler. Almanya'da da kavga ettiklerinde yanlarında değildim. Türkiye'ye döndüklerinde havalimanında karşıladım. Feyza Hanım da herhangi bir darp cebir izi yoktu. Feyza Hanımın, kardeşimle evli olduğu süreçte kendisine zarar verdiğine ve yaraladığına şahit oldum. Feyza Hanım, Özcan ile her tartıştığında kendi kendini çimdikliyordu, yaralıyordu" şeklinde konuştu.

"Feyza hanım kendine tokat atıyordu"

20 yıldır Deniz ailesiyle birlikte çalıştığını söyleyen güvenlik görevlisi tanık Ergün Çetin, "Bu güne kadar her gün birlikteydim. Bu süreçte Feyza hanımın kendi kendini darp ettiğine çok kez şahit oldum. Kendine tokat atıyordu" diye konuştu.

Mahkeme, müşteki Feyza Aktan'ın annesi Fatima Damarcan'ın da aralarında bulunduğu tanıkların bir sonraki celse dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

"Davada neler olacağını Şubat ayında göreceğiz"

Duruşmanın ardından kısa bir açıklama yapan Özcan Deniz'in ağabeyi Ercan Deniz, "Davada neler olacağını Şubat ayında göreceğiz. 15 Şubat'a ertelendi. Nasıl bir iftirayla karşılaştığımızın sonuçlarını göreceğiz. Özcan Deniz bugün gelmedi. Oğlu ondaydı dün" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özcan Deniz'in 3 yıl önce Sarıyer'deki evlerinde Feyza Aktan'a tokat attığı ancak yara bere izinin kalmadığı, Aktan'ın pişman olduğunu söyleyen Deniz'den şikayetçi olmadığı ancak bir sonraki darp olayının Almanya'da meydana geldiği anlatıldı. Aktan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 'yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL