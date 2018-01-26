Fetö Üyeliğinden Yargılanan Paşaya İstinaf Mahkemesinden Beraat Kararı

FETÖ'den yargılanan eski Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan hakkında Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde gerçekleşen karar duruşmasında beraat kararı verildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tatil için gittiği Antalya'da Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararının çıkması sonrasında bizzat giderek teslim olan eski Tokat Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Adnan Arslan, 17 Temmuz 2016 tarihinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan yargılanan Adnan Arslan'ın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 6 gün cezaevinde kaldıktan sonda tutukluluk hali sona erdirilerek tahliyesine karar verildi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde 19 Ocak günü gerçekleşen karar duruşmasında Arslan hakkında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kararın Türkiye'de bölge adliye mahkemelerince verilen ilk karar olduğuna dikkat çeken Arslan'ın Avukatı Süleyman Kaya, "Müvekkilimin ilk günden bugüne kadarki masum olduğuna dair ve bu hain örgütle hiç bir ilgisi olmadığına dair inancımızı hiç bir zaman kaybetmedik. Yüce Türk ordusunun mümtaz bir komutanı olan müvekilimin bundan sonra da milletine hizmet edeceğine inancımız da tamdır. Müvekkilim her ne kadar uzun süre hain örgüt üyeleri tarafından sözde sıkıyönetim listesine isminin yazılmasından mütevellit tutuklu kalmışsa da; bu hainlerin yazdığı bu yazı dışında müvekkilime atfedilebilecek hiçbir delil olmadığı da kanıtlanmıştır. Devletimizin hassasiyet göstermesinden dolayı da bizim hiç bir sıkıntımız yoktur. Kendisi şuanda Adana'da baba ocağında bulunmaktadır" şeklinde konuştu. - TOKAT