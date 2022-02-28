FETÖ sanığı 'mahrem imam': Hobi olarak hacamat yapıyorum

MUĞLA (DHA) - FETÖ/PDY'nin 'jandarma mahrem yapılanması'nda sözde yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanan, 'hacamatçı mahrem imam' Mehmet Sağlam'ın tutuklu yargılanmasına başlandı. Sağlam, duruşmada suçlamaları kabul etmeyerek, "10 yıldır hobi olarak hacamat yapıyorum. Tanıkların birçoğunu hacamat yaptığımdan biliyorum" dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün 'Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanması'na yönelik operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet Sağlam'ın evine 3 Kasım 2021'de operasyon düzenlendi; ancak bulunamadı. Polisler, bina giriş- çıkış güvenlik kameralarını kontrol ettiklerinde, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sancar G.'nin, Sağlam'ın evini ziyaret ettikleri belirlendi. Ali A. ve Sancar G., sağlık sorunları yaşadıkları için eve hacamat yaptırmak amacıyla geldiklerini söyleyerek, polise ifade verdi. Savcılık sorgularında FETÖ üyesi olmadıklarını iddia eden şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesine, sanığın mal varlığına koyulan tedbirin kaldırılmasına ve tutukluluk durumunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.