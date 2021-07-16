FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanması davasında 2 sanık hakim karşısına çıktı

Ukrayna'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'taki sözde eğitim sorumluları Salih Fidan ve Samet Güre'nin, yargılanmasına başlandı.

Ukrayna'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Irak'taki sözde eğitim sorumluları Salih Fidan ve Samet Güre'nin, yargılanmasına başlandı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Salih Fidan ve Samet Güre, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıkların avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, iddianamenin okunmasının ardından kimlik tespitleri yapılan sanıkların savunmaları alındı.

Öğretmen olduğunu belirten tutuklu sanık Salih Fidan, FETÖ ile 1997 yılında, Samsun Sakarya Dershanesinde üniversite sınavına hazırlanırken tanıştığını söyledi.

Bu dershaneyi "Samsun'daki en iyi dershanelerden biri" olması nedeniyle tercih ettiğini, sınav sonucunda da biyoloji bölümünü kazandığını anlatan sanık Fidan, maddi imkansızlıklar nedeniyle dershanede tanıştığı "Mustafa" isimli kişinin yardım teklifini kabul ederek örgüte ait ev ve yurtlarda kaldığını savundu.

Sanık Fidan, okulu bitirdikten sonra ailesinin yanına döndüğünü ve Irak'ta çalışma teklifi aldığını belirterek, "Örgüt tarafından teklif edilen bu işi maddi nedenlerle kabul ettim. Afganistan, Kosova ve Irak'ta örgüte ait okullarda öğretmen olarak çalıştım. Bunun dışında hiçbir işim olmadı. Yurt dışında bulunduğum süreçte her ay fakir öğrenciler için 100 dolar yardımda bulundum. Örgütte bu 'himmet' olarak isimlendiriliyordu." iddiasında bulundu.

Darbeden sonra örgüte tek kuruş yardımda bulunmadığını iddia eden Fidan, "Türkiye'ye dönmeyi istedim ama örgütün yoğun propagandası yüzünden gelemedim. Bize, 'Türkiye'ye dönerseniz hapse gireceksiniz.' dediler. Vazgeçtim ancak örgütten ayrılma isteğim devam etti. Pandemi nedeniyle başka iş bulamadım. Örgütten tamamen çıktıktan sonra Samet Güre'yle birlikte Ukrayna'ya gittim. Burada tutuklanarak Türkiye'ye getirildim. Türkiye'ye geldikten sonra örgütün gerçek yüzünü gördüm. Böyle bir yerde olduğum için son derece pişmanım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti başkanı, savunmasını tamamlayan sanığa, "Siz neden pişmansınız?" diye sordu.

Sanık Fidan da darbeden sonra devlete karşı gizli ve kötü bir yapılanma olduğuna dair şüpheleri olduğunu söyleyerek, "Böyle bir örgütte olduğum için pişmanım. Buraya geldikten sonra örgütün nasıl bir örgüt olduğunu anladık. Bize örgüt tarafından Türkiye'de işkence göreceğimiz söyleniyordu. Türkiye'ye gelince korkulacak bir şey olmadığını anladım." yanıtını verdi.

"İfademde şematik olarak örgütü anlattım"

Tutuklu sanık Samet Güre de terör örgütü ile üniversitede okurken tanıştığını, maddi sıkıntılar nedeniyle taşındığı arkadaşının evinin "örgüt evi" olduğunu sonradan anladığını öne sürdü.

Burada 1 yıl kaldıktan sonra ayrıldığını aktaran Güre, "Kahraman isimli örgüt mensubu bana Irak'ta öğretmenlik teklifinde bulundu. Parası iyiydi. Kabul ettim. Uzun yıllardır yurt dışındayım. Herhangi bir eylemim olmadı, suça karışmadım, talimat almadım. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye dönmeyi çok istedim ama örgüt baskı yaptı. Kötü muamele göreceğimi söylediler o yüzden korkup gelemedim. Türkiye'de olanları düşünüp sorguluyordum. Pasaport süremin dolması nedeniyle 2020 yılı Kasım ayında Ukrayna'ya gittim. Orada güvenlik güçleri tarafından tutuklandım, Türkiye'ye getirildim." diye konuştu.

Güre, Türkiye'de örgüt üyeleri ile ilgili kendilerine anlatılan şeyleri duyunca FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir oluşum olduğunu anladığını savunarak, "İfademde şematik olarak örgütü anlattım. Emniyette dahi olmayan örgüt mensuplarının isimlerini verdim. Bu terör örgütüyle anılmak istemiyorum. Vatanını, milletini seven biriyim. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum." dedi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün Irak'taki eğitim yapılanmasında sözde öğretmenlik yapan Salih Fidan ve Samet Güre'nin, Ukrayna'dan başka bir ülkeye çıkmaya çalışırken yakalandıkları ve 6 Ocak 2021'de getirildikleri İstanbul'da 11 Ocak'ta tutuklandıkları anlatılıyor.

İddianamede, FETÖ ile organik bağ kurarak süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetlerde bulunan sanıkların, örgütün Irak yapılanması içerisinde yer aldıkları belirtilerek, sanıkların örgütle mensubiyetlerinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildikleri 6 Ocak 2021 tarihine kadar devam ettiği ifade ediliyor.

İddianamede, sanıklar Salih Fidan ve Samet Güre'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aleyna Sevim