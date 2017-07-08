Fetö'nün Nazilli İş Adamları Yapılanması Hakim Karşısına Çıktı

- FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması hakim karşısına çıktı

Mahkeme başkanı 14 yıl işlettikleri dershanede görev yapan müdürlerin isimlerini dahi hatırlamayan sanığa "Tertemizsin yani" çıkıştı



AYDIN - Aydın'da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 110 sanıklı örgütün Nazilli'deki iş adamları yapılanmasının başlandı. Örgütle bağlantılı dershanenin ortaklarından olan ve 14 yıl işlettikleri kurumda çalışan müdürlerin isimlerini dahi hatırlayamayan sanığa sinirlenen Mahkeme Başkanı, "Demek hiç bağlantın yok, tertemizsin yani" diye çıkıştı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamesi kabul edilen örgütün Nazilli ilçesindeki iş adamları yapılanması ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonunda 32'si tutuklu, 10 firari ve 68'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 110 sanıklı davanın ilk duruşmasına tutuklu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklar, sanıkların avukatları ve aileleri katıldı. Dava kapsamında Aydın'daki cezaevlerinde tutuklu bulunan 12 sanık geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi.

Sanıkların kimlik tespitinin yapıldığı ilk duruşmada, sanıklar hakkında hazırlanan iddianame hakkında bilgi verildi. FETÖ'nün sözde Nazilli il imamı Ayhan Yılmaz'ın 1 numaralı sanık olarak yer aldığı 84 sayfalık iddianamede sanıkların parasal hareketliliğine ilişkin bilgiler, MASAK raporları, adreslerde yapılan aramalarda el konulan dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ile itirafçı ve gizli tanık ifadeleri yer aldı. Şehir dışında tutuklu bulunan 20 sanığın ifadelerinin yarın SEGBİS ile alınacağını duyuran Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, sanık savunmalarının dinlenmesini istedi.

FETÖ'nün sözde Nazilli imamı Ayhan Yılmaz ile birlikte Amerika'ya gittiği yönündeki iddiaları ret eden tutuklu sanık Ahmet G., "örgütle hiçbir ilişkim ve bağlantım yok. Ben devletime ve milletime bağlı bir insanım. Asla hainlik yapmadım. Bazıları kendilerini kurtarmak için bana iftira atıyorlar. Amerika'ya yalnız başıma turisttik gezi amacıyla gittim, Fetullah Gülen ile görüşmedim. 2015 yıllında kapatılan NASİAD derneğinden istifa ettim. Ailemin birikimi olan 17 bin doları yüksek kazanç verdiği için Bank Asya'ya yatırdım" dedi.



Örgütün okulunu kar etmek için satın almış

Bir dönem en yüksek himmeti verdiği gerekçesiyle FETÖ elebaşı tarafından Amerika'da yüz yüze tebrik edildiği öne sürülen tutuklu sanık Ali İhsan D'de, hiçbir zaman Amerika'ya gitmediğini söyledi. Örgüte bağışta bulunmadığını savunan sanık, "Bana bu suçlamayı atanlar beni ya tanımıyorlar ya da iftira atıyorlar. 3 ortak fiyatı uygun olduğu için Zuhal A.Ş'ye ait okulu 3 ortak satın aldık. Daha sonra gelen talep üzerine binayı aynı okula kiraladık. Şirketin FETÖ ile bağlantılı olduğunu bilmiyorduk, tamamen kar amacıyla bu işe girdik. Yaptığımız ödemeler ve bana gelen kira ödemesi banka kayıtlarında mevcuttur" sözleriyle suçlamaları kabul etmedi.



Mahkeme Başkanından sanığa, "Bu nasıl bir yatırım?" çıkışı

Kapatılan Körfez Dershanesinin bağlı olduğu Yavuz A.Ş'nin yüzde 20 hissedarı olan tutuklu sanık Bülent E. ise, örgütle hiçbir bağlantısının olmadığını ifade edince Mahkeme Başkanı Yıldırım'ın "Yüzde 20 hissedarsın ve demek hiçbir bağlantın yok. Tertemizsiniz yani?" şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. Yıldırım, tüm bağlantısının ticari olduğunu savunan sanığa; "14 yıl kar eden bir dershane çalıştırmışsın, hiç para almamışsın, yöneticileri ve öğretmenleri tanımıyorsun. Bu nasıl bir yatırım?" sözleriyle çıkıştı.



Kendi atadıkları müdürlerin ismini hatırlayamadı

Buna rağmen hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Bülent E., ifadesinde şöyle devam etti: "Yavuz A.Ş'ye kar amacıyla ortak oldum. Birileri kendisini kurtarmak için bana iftira attı. 6 kişi bu işe ortak idik. Dershanedeki işleri müdür bey ve muhasebeci idare ediyordu. Son 4-5 yıl Servet Bey diye birisi müdürlük yaptı, ondan öncekileri hatırlayamıyorum. Öğretmenleri de müdür beyin tavsiyesiyle işe aldık veya gönderdik. Masraflarımız çok olduğu için dershaneden para almadık. İşimi ve çevremi geliştirmek için NASİAD'a üye oldum. Ailemle iş ve tatil amacıyla yurt dışına çıktım. Darbe girişiminden sonra noter aracılığıyla Yavuz A.Ş. ve NASİAD'dan istifa ettim"

Mahkeme Başkanı Yıldırım, 4 gün sürmesi beklenen sanık ifadelerinin ardından son olarak avukat talepleri ve tanık beyanlarının dinleneceğini ve heyet olarak bir ara karar vereceklerini açıkladı. "Silahlı terör örgütüne üye almak ve yöneticilik yapmak" suçlamasıyla yargılanan 110 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.