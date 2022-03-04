FETÖ'nün "Kıbrıs İmamı" Fadıl Dinçer'e 12 yıl 6 ay hapis cezası

VAN (DHA) - FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Kıbrıs İmamı" olduğu iddiasıyla "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yargılanan Fadıl Dinçer, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Fadıl Dinçer, tutuklu bulunduğu Van T Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Daha önce verilen mütalaaya karşı savunması sorulan sanık, suçsuz olduğunu belirterek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Fadıl Dinçer'i, "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmedildi.

22,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise sanık Fadıl Dinçer'in "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyordu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel