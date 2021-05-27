FETÖ'nün desteklediği "Bir Ev (House of One)" projesinin temeli Almanya'da atıldı
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FETÖ'nün desteklediği "Bir Ev (House of One)" projesinin temeli Almanya'da atıldı

FETÖ'nün desteklediği 'Bir Ev (House of One)' projesinin temeli Almanya'da atıldı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Almanya'nın başkenti Berlin'de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) desteklediği "Bir Ev (House of One)" projesinin temeli atıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de kilise, sinagog ve caminin tek çatı altında inşa edilmesinin planlandığı ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) desteklediği "Bir Ev (House of One)" projesinin temeli atıldı.

Temel atma törenine Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble ve Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller de katıldı.

Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller, burada yaptığı konuşmada, "Birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Ancak nefret ve şiddet, Yahudi düşmanlığı ve İslamofobi, ırkçılık ve halkı kışkırtıcılığın özgür toplumumuzda yeri yok." dedi.

İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle kırmızı kategoride yer alan Abdullah Aymaz ve Enes Kanter, videolu mesaj göndererek projeye desteklerini bildirdi.

Toplam 47 milyon avroya mal olacak projeye Federal Hükümet 20 milyon avro, Berlin eyaleti ise 10 milyon avro destek verdi.

Projenin finansmanında geri kalan kısım ise bağışlarla karşılanacak.

Türkiye projeden FETÖ'nün çıkartılmasını istiyor

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Türkiye'nin tüm itiraz ve uyarılarına rağmen FETÖ yapılanması projeden çıkartılmadı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Ocak 2020'de projeden FETÖ'nün çıkarılması durumunda Türkiye olarak projeye destek verebileceklerini söylemiş ancak Alman tarafı bu konuda adım atmamıştı.

Berlinli girişimci Catherine Dussmann, destek verdiği projeden FETÖ'yü gerekçe göstererek ayrılmıştı.

Dussmann "Dinler arası diyalog ve anlayışı teşvik etmek yerine yeni çatışma yaratan bir projeyi destekleyemem." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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