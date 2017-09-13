Fetö'nün "Çubuk Merkez Mütevelli Heyeti" Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Ankara'nın Çubuk ilçesindeki yapılanmasına ilişkin 23'ü tutuklu, 78 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 8'i tahliye edildi.



Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.



Duruşmaya, Adıyaman, İzmir, Çorum, Samsun ve Ordu'daki cezaevlerinde sanıklardan altısı Dinar, biri ise Salihli cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla iştirak etti.



Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Çubuk Merkez Mütevelli Heyeti Yapılanması" ve FETÖ ile iltisaklı okulların yönetici ve çalışanlarının da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklardan 24'ü savunma yaptı.



Duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini talep etti.



Cumhuriyet savcısı, adli kontrol şartıyla serbest olan tüm sanıkların imza zorunluluğunun kaldırılarak, yurt dışı çıkış yasağının devam etmesini ve tutuklu sanıklar İbrahim K, Ali G, Tuncay A, Mustafa B, Veysel S, Ali V. ve Ertuğrul K'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.



Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, tutuksuz sanıklardan Cihan B. hakkında adli kontrol şartı uygulanmasına ve tutuklu sanıklar İbrahim K, Ali G, Tuncay A, Mustafa B, Veysel S, Ali V, Fikret Ö. ve Ertuğrul K'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



Kararın ardından davada tutuklu sanık sayısı 15'e düştü.



Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.



İddianame



İddianamede, FETÖ'nün sözde "Çubuk imamı" Ahmet Tavlaşoğlu'nun da arasında olduğu sanıkların "silahlı terör örgütünü yönetmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.



Firari sanıklardan Tavlaşoğlu'nun yanı sıra Fatih Çelik, Erdoğan ve Müzeyyen Yılmaz hakkında kırmızı bülten çıkartıldığı belirtilen iddianamede, tutuklu sanıklardan Onur Torgaylı'nın 2010-2013 yıllarında FETÖ'nün sözde "Çubuk imamı" olduğu, 2013'te yerine Tavlaşoğlu'nun getirildiği kaydedildi.



Sanıklardan 5'inin Adıyaman, İzmir, Çorum, Samsun ve Ordu'daki cezaevlerinde olduğu, 50'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.