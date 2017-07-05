Fetö'nün 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin Yılı

Diyanet Sen Batman Şube Başkanı Hamit Ergin, "Hain işgal kalkışmasında ilk andan itibaren manevi kuvvetler olarak nasıl bir sorumluluk aldıysak bundan sonra da alacağımıza yemin ettik." dedi.



Sendika üyesi din görevlilerinin katılımı ile Oduncular Sitesi Camisi'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin yılı nedeniyle düzenlenen basın açıklamasını okuyan Ergin, 15 Temmuz'da hainlerin işgal kalkışmasının, manevi birliklerin kuvvet birliktelikleriyle püskürtüldüğünü belirtti.



FETÖ'nün uzun yıllar milletten topladığı yardımları 15 Temmuz gecesi milletin üzerine bomba olarak yağdırdığını kaydeden Ergin, "Devletin bütün kademelerine girerek, devletin mahremiyetini hain localara nasıl servis ettiklerine şahit olduk. Artık bu ülke üzerine, yedi düvel ateş olup yağsa dahi, göğsümüzü siper edeceğimize yemin ettik." diye konuştu.



FETÖ'nün, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'ın ikiz kardeşi olduğunu vurgulayan Ergin, şunları söyledi:



"Hain işgal kalkışmasında ilk andan itibaren manevi kuvvetler olarak nasıl bir sorumluluk aldıysak bundan sonra da alacağımıza yemin ettik. Bu ülkenin maneviyatını kuzu postuna bürünen kurtlara bir daha teslim etmemek için dinimizi, diyanetimizi, devletimizi, milletimizi asla yalnız bırakmayacağımıza şeref sözü verdik."