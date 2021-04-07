Fethiye'deki Afkule Manastırı'nda çevre temizliği yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fethiye'deki Afkule Manastırı'nda çevre temizliği yapıldı

Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Fethiye'deki Afkule Manastırı'nda çevre temizliği yapıldı

Fethiye ilçesinde, denizden yaklaşık 400 metre yükseklikteki Afkule Manastırı ve çevresi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelince temizlendi.

Fethiye ilçesinde, denizden yaklaşık 400 metre yükseklikteki Afkule Manastırı ve çevresi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelince temizlendi.

"Temiz Toplum Temiz Çevre" projesi kapmasında, müdürlükte görevli antrenörler ve gönüllü gençler, patika yoldan manastıra kadar yürüdü. Yol kenarındaki ve Afkule Manastırı çevresindeki çöpler toplandı.

Etkinliğe katılan Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, salgın nedeniyle kurumdaki eğitimleri minimumum seviyeye düşürdüklerini söyledi.

Hazırladıkları "Temiz Toplum Temiz Çevre" projesi kapsamında ilçedeki koylar ve tarihi alanlarda temizlik çalışması planladıklarını anlatan Yiğit, "Antrenörler, gençlik lideri ve gönüllü gençlerle çevre temizliği yaptık, aynı zamanda yürüyüş gerçekleştirdik. Amacımız doğamızı mümkün olduğunca temiz tutmak ve toplumda bir farkındalık oluşturmak. Bundan sonra da bölgemizde çalışmalarımı devam edecek." dedi.

-Afkule Manastırı

Kayaköy Mahallesi'ndeki manastırın 5 ya da 6. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapanların en fazla tercih ettiği rotalar arasında yer alan manastıra ulaşan yol, endemik bitkileri, yaban hayatı ve yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor. Çam ormanları arasındaki 1 kilometrelik patikadan yürüyerek manastıra ulaşan ziyaretçileri burada eşsiz bir manzara karşılıyor. Afkule Manastırı, denize bakan konumuyla ziyaretçilerini etkileyici bir yolculuğa çıkartıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Haydar Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fethiye'deki Afkule Manastırı'nda çevre temizliği yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:39:10. #1.16#
title