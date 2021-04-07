Fethiye'deki Afkule Manastırı'nda çevre temizliği yapıldı

Fethiye ilçesinde, denizden yaklaşık 400 metre yükseklikteki Afkule Manastırı ve çevresi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelince temizlendi.

Fethiye ilçesinde, denizden yaklaşık 400 metre yükseklikteki Afkule Manastırı ve çevresi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personelince temizlendi.

"Temiz Toplum Temiz Çevre" projesi kapmasında, müdürlükte görevli antrenörler ve gönüllü gençler, patika yoldan manastıra kadar yürüdü. Yol kenarındaki ve Afkule Manastırı çevresindeki çöpler toplandı.

Etkinliğe katılan Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere, salgın nedeniyle kurumdaki eğitimleri minimumum seviyeye düşürdüklerini söyledi.

Hazırladıkları "Temiz Toplum Temiz Çevre" projesi kapsamında ilçedeki koylar ve tarihi alanlarda temizlik çalışması planladıklarını anlatan Yiğit, "Antrenörler, gençlik lideri ve gönüllü gençlerle çevre temizliği yaptık, aynı zamanda yürüyüş gerçekleştirdik. Amacımız doğamızı mümkün olduğunca temiz tutmak ve toplumda bir farkındalık oluşturmak. Bundan sonra da bölgemizde çalışmalarımı devam edecek." dedi.

-Afkule Manastırı

Kayaköy Mahallesi'ndeki manastırın 5 ya da 6. yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Özellikle doğa yürüyüşü yapanların en fazla tercih ettiği rotalar arasında yer alan manastıra ulaşan yol, endemik bitkileri, yaban hayatı ve yemyeşil doğasıyla dikkati çekiyor. Çam ormanları arasındaki 1 kilometrelik patikadan yürüyerek manastıra ulaşan ziyaretçileri burada eşsiz bir manzara karşılıyor. Afkule Manastırı, denize bakan konumuyla ziyaretçilerini etkileyici bir yolculuğa çıkartıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır