Fethiye'de uçuruma itildiği ileri sürülen hamile kadının kayalıklara inme anı ortaya çıktı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekildiği sırada kayalılardan aşağıya itildiği ileri sürülen hamile kadının, davanın sanığı kocasıyla birlikte kayalıklara inme anının görüntüleri ortaya çıktı.

Kelebekler Vadisi'ni gezmeye gelen yerli bir turist aile tarafından 3 yıl önce cep telefonuyla tesadüfen kaydedilen görüntü, hayatını kaybeden kadının ağabeyi Nayim Yolçu'ya ulaştırıldı.

Ailenin avukatlarınca savcılığa sunulan görüntüler, hazırlanan iddianamede de yer aldı.

Eşi Semra Aysal'ı (32) fotoğraf çektirdiği sırada Kelebekler Vadisi'nin kayalıklarından uçuruma iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Hakan Aysal'ın (40) yargılandığı davanın dosyasına da giren görüntüler, kadının ailesi tarafından basınla paylaşıldı.

Sanık Hakan Aysal'ın elinden tuttuğu 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'la uçurum kenarına ilerlediği görülen videoda, çiftin yokuş aşağı inerken kayalık alanda yürümekte zorlanmaları dikkati çekiyor.

Bu sırada görüntüyü çeken kişinin, "Ya bu adam bu kadını atacak ya da bu kadın bu adamı atacak. Ben terlikle oraya inmem" dediği duyuluyor.

"Olayın aydınlanması için görüntüyü bize ulaştırdılar"

Nayim Yolçu, AA muhabirine, kardeşi ve karnındaki bebeğini böyle bir olayla kaybetmenin acısını hala yaşadıklarını söyledi.

Olay günü orada bulunan birçok kişinin tanıklık etmek için kendilerine ulaştığını ve bilgi paylaşımı yaptıklarını anlatan Yolçu, "Bu görüntüyü çeken kişi de olayın aydınlanması için bize görüntüyü ulaştırdı. Adaletin tecelli edeceğine inancımız tam. Sanık, ilk duruşmada yaşanılanların aksine birçok hususta yalan söyledi. Biz bunları da belgeleriyle önümüzdeki duruşmada mahkemeye sunacağız." ifadelerini kullandı.

Yolçu, sanık Hakan Aysal'ın cenazeden iki gün sonra veraset ilanı çıkartmak için mahkemeye başvurduğunu ve bu başvuruda tek varisin kendisi olduğunu belirttiğinin belgelerine de ulaşıldığını kaydetti.

Semra Aysal, Kelebekler Vadisi'nde 19 Haziran 2018'de fotoğraf çektirirken kayalıklardan düşerek karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, olaydan kısa bir süre önce eşine 400 bin lira değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı tespit edilen Hakan Aysal gözaltına alınmış, eşini iterek ölümüne neden olduğu iddiasıyla da 21 Kasım 2020'de tutuklanmıştı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ise "tasarlayarak öldürme" suçunu işlediği ileri sürülen Hakan Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Sanık Aysal, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Şubat'ta görülen davanın il duruşmasında suçlamaları reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır