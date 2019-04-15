Fethiye'de Paraşüt Kazası: 2 Ölü (3)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan paraşüt ile ikili atlayış yapan ve kayalıklara çarpmaları sonucu hayatını kaybeden paraşüt pilotu ile yanındaki yabancı uyruklu kişinin kimlikleri belli oldu. Olayda hayatını kaybeden paraşüt pilotunun 38 yaşındaki Mustafa Kemal Öztürk, yolcu konumundaki kişinin ise Pakistan uyruklu 27 yaşındaki Zarak Zaheer olduğu belirlendi.

SİS NEDENİYLE YÖNÜNÜ KAYBETTİKLERİ İDDİASI

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan tandem atlayış yapan Öztürk ve Zaheer, iddiaya göre havanın sisli olması nedeniyle yönünü kaybederek yaklaşık bin 100 metre yükseklikte kayalıklara çarptı. Kazanın ardından bölgeye 7 kişilik Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Fethiye ekibi sevk edildi.

15 YILLIK PARAŞÜT PİLOTU

Bu arada bölgeye ulaşan bir yamaç paraşütü pilotunun yaptığı kontrolde, kayalıklara çarpan Öztürk'ün ve Zaheer'in yaşamını yitirdiği belirledi. Mustafa Kemal Öztürk'ün yaklaşık 15 yıldır pilotluk yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

SİS NEDENİYLE ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ

Öztürk'ün ve Zaheer'in cesetlerinin bulunduğu noktaya ulaşan AKUT ekipleri, cenazeleri kayalık bölgeden almak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarp kayalık bölgedeki cesetlerin alınması için bölgeye helikopter sevk edildi. Ancak havada bulunan yoğun sis nedeniyle cenezalerin bulunduğu yerden alınması konusundaki çalışmalara gün ışığıncaya kadar ara verildiği belirtildi.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla),

Kaynak: DHA