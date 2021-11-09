Fethiye'de dağcılık kulübü üyeleri Ata'ya saygı tırmanışı yaptı - Haberler
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Fethiye'de dağcılık kulübü üyeleri Ata'ya saygı tırmanışı yaptı

AA / Durmuş Genç - Haberler | Güncel
Fethiye'de dağcılık kulübü üyeleri Ata'ya saygı tırmanışı yaptı

Fethiye Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 10 dağcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ata'ya saygı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Fethiye Zirve Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü üyesi 10 dağcı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ata'ya saygı zirve tırmanışı gerçekleştirdi.

Isparta Melikler Yaylası'na ulaşan dağcılar ilk gün burada kamp kurdu. İkinci gün 1750 rakımdan tırmanışa başlayan sporcular, 3000 rakımlı Dedegöl Dağı'nın zirvesine 5 saatlik yürüyüşün ardından ulaştı.

Dağcılar zirvede Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunda bulundu.

Fethiye Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi tarihçi yazar Selahattin Kara, Çanakkale Destanı kitabını zirvede sporcularına hediye etti.

Fethiye'de dağcılık kulübü üyeleri Ata'ya saygı tırmanışı yaptı

Fethiye'de dağcılık kulübü üyeleri Ata'ya saygı tırmanışı yaptı

AA / Durmuş Genç - Son Dakika Haberleri
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