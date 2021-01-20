Fethiye'de çiftçilerin "zirai don" nöbeti
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Fethiye'de çiftçilerin "zirai don" nöbeti

20.01.2021 01:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 01:10
Fethiye'de çiftçilerin

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler, zirai don riskine karşı seralarda kurdukları sobaları yakarak nöbet tutuyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sebze yetiştiriciliği yapan üreticiler, zirai don riskine karşı seralarda kurdukları sobaları yakarak nöbet tutuyor.

Fethiye Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığı ilçede gece saatlerinden itibaren sıfır dereceye kadar düştü.

Karaçulha, Patlangıç, Çamköy, Kargı mahallelerinde domates, patlıcan ve kabak yetiştiriciliği yapan çiftçiler, havanın soğumasıyla seralarda kurdukları sobaları yakarak zirai dona karşı önlem aldı.

Seraların farklı noktalarına astıkları termometrelerle ortamın ısısını ölçen çiftçiler, sabahın ilk ışıklarına kadar sobaları yakmaya devam ediyor.

Karaçulha Mahallesi'ndeki 2,5 dönümlük serasında domates üreten Zübeyde Ongün (48), sıcaklıkların şimdiye kadar düşmediğini, üç gündür serada nöbet tuttuklarını söyledi.

Hava sıcaklığı 1 dereceye düştüğünde seralarındaki sobayı yaktıklarını anlatan Ongün, "Sabaha kadar aralıklarla sobaya odun atıyoruz. Ürünlerimize soğuk zarar verirse emeğimizin hiçbir anlamı kalmaz." dedi.

Süleyman Hilmi Kaya ise seralarda sabah hava sıcaklığı normale dönene kadar ürünlerini soba yakarak ısıttıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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