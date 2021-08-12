Festivalde Bugün

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Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 12 Ağustos 2021 Tarihli ProgramıAmfi Tiyatro12 Ağustos Perşembe - 21.
Çanakkale Belediyesi 58. Uluslararası Troia Festivali'nin 12 Ağustos 2021 Tarihli Programı
Amfi Tiyatro
12 Ağustos Perşembe - 21. 00/ "Aziz Nesin Kabare"
Levent Üzümcü Tiyatrosu & İzmir Halk Tiyatrosu
Uyarlayan&Yöneten: Cengiz Toraman
Oyuncular: Ali Hakan Beşen, Cengiz Toraman, Levent Üzümcü, Mehmet Küçükgünaydın
+12
Halk Bahçesi
Halk Bahçesi Yerel Emekler Etkinlikleri/ 18. 00 - 23. 00
Çanakkale Seramik Atölyeleri Performans ve Ürün Tanıtımları
Çanakkale Sanatçıları El Sanatları ve Ürünleri Stantları
Çocuk Aktiviteleri/ Şişme Oyuncaklar 18. 00 - 20. 30
Sihirli Balon Gösterimi/ Her gün 19. 30
Maskot Bando/ Her gün 18. 00 - 20. 30
Animasyon Programları/ Her gün 18. 00 - 20. 30
Söyleşiler
"Her şeye Karşıyım"
Müfit Can Saçıntı
12 Ağustos 2021 Perşembe-19: 00
Yer: Halk Bahçesi
Spor Etkinlikleri
Pilates Hareketleri (Eğitmen Tuba Turan)
Tarih: 12 Ağustos 2021 Perşembe
Yer: Halk Bahçesi
Saat: 08: 15 - 09: 15
Sergiler
Resim ve Seramik Sergisi "4 Mevsim Anadolu ve Maskeler"
Yer: Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Ayşe Birsen İLTER, Orçun İLTER
09 - 13 Ağustos 2021
(09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
Seramik Sergisi - "Bağış Eserler Koleksiyonu"
Çanakkale Seramik Müzesi
9 - 31 Ağustos 2021
(08. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
Karikatür Sergisi - "Pandemideyken"
Dr. Durmuş EVCÜMAN
Yazar ve Sanatçı Evi
09 - 13 Ağustos 2021
(09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
Anadolu'da Bir Ömür
"Fotoğraflarla Manfred Osman Kofrmann
(26 Nisan 1942 - 11 Ağustos 2005)
TroiaTübingen Vakfı
Korfmann Kütüphanesi
09 - 30 Ağustos 2021
(10. 00-16. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
"Sanat Sokakta - 6 Asla Yalnız Yürümeyeceksin"
Çanakkale Kent Konseyi Sanat Sokağı Çalışma Grubu
Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi
09 - 13 Ağustos 2021
(09. 00-19. 00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. )
12. 08. 2021 09: 58
Kaynak: Habermetre