Ferman Toprak kimdir, kaç yaşında? Ferman Toprak nereli, ne iş yapıyor?

Ferman Toprak kimdir, kaç yaşında magazin gündeminde merak ediliyor. Ferman Toprak nereli, ne iş yapıyor sorusu da aranlar arasında. Adıyamanlı Ferman Toprak hakkında detaylar....

Ferman Toprak kimdir gündemden düşmeyen aramalar arasında yer alıyor. Eşi Ayşe Hilal Toprak darp edildiği için Beykoz Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne şikayette bulunması, Ferman Toprak ise darp etmediğini ifade etmişti.

FERMAN TOPRAK KİMDİR?

30 Ocak 1975 Adana doğumlu olan Ferman Toprak baba tarafından Adıyaman'ın Bezik, annesinden tarafından da Şanlıurfa'nın İzol aşiretindendir. Doktor olan babası Adana'ya tayin edilince, dört kardeş olan Ferman Toprak da bu şehirde dünyaya geldi. Toprak, ilk ve orta eğitimini Adana'da tamamladıktan sonra, 1995 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesini kazandı. 1996 yılında eğitimini yarıda bırakarak kendi yaşam stili olan müziğini yapabilmek adına İstanbul'a yerleşti.

1996 yılında müziğe yönelmek için eğitimini yarıda bırakıp İstanbul'a gitti. 1997 yılında da "Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim" adlı ilk albümü yayımlandı.

İstanbul'da çeşitli mekanlarda sahne hayatına başlayan Ferman Toprak ilk önce Beşiktaş'taki Keyifli Meyhane'de sahneita'da sahne aldı. Bunu Club ve Nispet Bar izledi. Daha sonra Etiler'de kendi gece kulübünü açtı. Bunu Kuruçeşme'de açtığı yazlık mekan "İnadına" takip etti. Fakat sonunda sadece sahnede olmayı tercih etti ve mekanlarını kapadı. Halen sahne hayatını başarıyla sürdürmektedir.

2008 yılında 'Ferman Zamanı' isimli albümünü, 2011 yılında 'Saygılarımla' adlı albümünü çıkardı.

Albümleri :

1997 – Böyle Giderse/ Kurşunlara Geleyim

2008 – Ferman Zamanı

2011 – Saygılarımla

2013 – Hayatı Tespih Yapmışım