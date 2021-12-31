Bugün ATV'de Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel programı mevcut. Programa birbirinden ünlü isimler katılıyor. Programa katılan konulardan birisi Ferman Akgül oldu. Peki, Ferman Akgül kimdir? Kim Milyoner Olmak İster konuğu Manga grubu solisti Ferman Akgül kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? Manga tüm şarkıları!

FERMAN AKGÜL KİMDİR?

İbrahim Ferman Akgül (d. 25 Aralık 1979, Ankara), Türk şarkıcıdır. Rock grubu maNga'nın solisti olarak tanınmıştır.

Ferman Akgül doğum tarihi : 25 Aralık 1979

Ferman Akgül kaç yaşında : 42 yaşında

Ferman Akgül nereli : Ankara

Ferman Akgül mesleği ne : Şarkıcı, Manga grubu solisti

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979'da, Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Ama asıl müzik ile tanışması dokuz-on yaşlarındayken ailesinin aldığı piyano ile olmuştur.

1998'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi ve çalıştığı ilk gruplarla bu dönemde tanıştı. İlk grubu Virgin Pulp adlı bir hardcore grubunda yer aldı. Turntable çalmak için girdiği grupta solist olmadığı için turntable alana kadar solistlik yapmaya başladı ve bu solistliğe attığı ilk ciddi adım oldu.

Daha sonraları 'Colic' ve Özgür Can Öney'in de davulcusu olduğu 70'lik grupları ile beraber çalışmaya başladılar. 70'lik ile birlikte uzunca bir süre çalıştıktan sonra Cem Bahtiyar'ın da bas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi ve bundan sonra da bir süre müziğe ara verdi.

Sonra Özgür'ün daveti ile henüz yeni kurulmuş ve solisti olmayan bir grubun çalışmasına katıldı. 2001 yılının sonralarına doğru girdiği bu grubun adı bile yoktu. Daha sonraları grubun ismi Manga oldu.

İlk albümlerini çıkarmadan önce grubuyla birlikte, profesyonel müzik kariyerlerine başlamak için İstanbul'a gelmiştir. maNga ismiyle 2004 yılında piyasaya sürdükleri ilk albümleri Türk rock tarihinin en başarılı ve en çok satan albümlerinden biri oldu. Bu albümle grup, Altın Plak da dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. maNga, 2005 ve 2009 yılları arasında Türkiye ve Avrupa'da tura çıktı. 2006 yılında 'Bir Kadın Çizeceksin şarkısı' FIFA06 soundtrack'inde kullanıldı.

Şehr-i Hüzün'ü 2009 yılının Nisan ayında çıkardılar. Albümde, ney, piyano, darbuka, bendir, tambur ve bağlama gibi geleneksel enstrümanlar kullandılar.

MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2009'da Avrupa'nın En İyi Sanatçısı Ödülü'nü aldılar ve ardından 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'na "We Could Be The Same" adlı şarkılarıyla katılarak Türkiye'ye ikincilik getirdiler. Yarışma için yapılan promosyon turu öncesinde Ferman Akgül kalp çarpıntısından dolayı hastaneye kaldırılmış ve beş gün ardından hastaneden taburcu edilmiştir.

2012 yılında grubuyla birlikte "e-akustik" ve 2014'te "Işıkları Söndürseler Bile" albümlerini çıkarmıştır.

Ferman Akgül müzik dışında sinemayla da çok yakından ilgilenmektedir. Hayalleri arasında Orhan Pamuk'un önemli bir eserini beyaz perdeye uyarlamak vardır. Ayrıca maNga'nın 2009 Nisan ayında çıkan albümünün yanında verilen maNga belgeselinin yaratıcısı olmakla beraber Sagopa Kajmer, Delta gibi sanatçıların klip çekimlerinde Posthane team ile birlikte payı vardır. Sagopa Kajmer ve Kolera'nın düet şarkısı olan "Monotonluk Maratonu" şarkısının klibini çekmiştir.

Marmara Üniversitesinde sinema üzerine master yaptı. Şu an İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünde doktora yapmaktadır. Aynı zamanda TRT MÜZİK kanalında "Kulaktan Kulağa" adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.

Ferman Akgül, ilk kez 2014 yılında, "Sıra Bizde" isimli bir single çıkarmıştır.

"Akortsuz Düşünceler" adlı köşesine Vatan Gazetesi'nde Nisan 2015'ten beri devam etmektedir. 2012 Ekim ayında eşi Esra Bayram Yaman'dan boşanmıştır. Akgül, 19 Haziran 2015 tarihinde Instagram hesabından eşi Bettina Kuperman ile ilk bebekleri olan Aaron Akgül'ün fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı, 26 Şubat 2016'da ilk solo albümünün habercisi olan "İstemem Söz Sevmeni" parçasını, kendi kurduğu yeni "06 Records" şirketi aracılığı ile sevenleriyle paylaşmıştır. Ayrıca katıldığı bir radyo programında yeni bir single hazırlığı içinde olduğunu belirtmiştir. Akgül, 29 Temmuz'da Pascal Nouma ile düet yaptığı ikinci solo single'ı "Dırdır"ı hayranlarıyla buluşturmuştur. Hâlen maNga grubunda aktif solistlik çalışmalarını sürdürmektedir.

1 Kasım 2016 yılında ise Osmanlı Cadısı Tırnova adlı kitabı yayımlanmıştır. Bu, Ferman Akgül'ün ilk kitap yazarlığı deneyimidir.

DİSKOGRAFİ

Stüdyo Albümleri (maNga ile)

2004: Manga

2006: Manga+

2009: Şehr-i Hüzün

2010: We Could Be the Same (EP)

2012: e-akustik

2014: Işıkları Söndürseler Bile

Stüdyo Albümleri (Solo)

2017: Yürüyorum İçimde

Teklileri

2016: İstemem Söz Sevmeni

2016: Dırdır (feat. Pascal Nouma)

Ödülleri

2002 - "Sing Your Song": İkincilik (Kal Yanımda)

2005 - Altın Kelebek Ödülleri: En İyi Çıkış Yapan Grup (Bir Kadın Çizeceksin)

2006 - MÜYAP Müzik Endüstrisi Ödülleri: Altın Plak Ödülü

2006 - Our Future Dergisi: En İyi Grup

2006 - Jetix TV Ödülleri: En İyi Grup

2006 - Beyaz Show Oscarları: En İyi Performans

2006 - Kemal Sunal Kültür Sanat Ödülleri: En İyi Çıkış Yapan Grup (Bir Kadın Çizeceksin)

2006 - Popsay Ödülleri: En İyi Rock ve Alternatif Grup

2006 - Popsay Ödülleri: En İyi Klip (Bir Kadın Çizeceksin)

2007 - Radyo Boğaziçi: En İyi Animasyon Klip (Yalan)

2007 - Kanaltürk Ödül Töreni: En İyi Grup

2007 - Kanaltürk Ödül Töreni: En İyi Klip (Bir Kadın Çizeceksin)

2007 - Yıldız Teknik Üniversitesi: En İyi Grup Ödülü

2009 - Yıldız Teknik Üniversitesi: En İyi Grup Ödülü

2009 - MTV Avrupa Müzik Ödülleri: Avrupa'nın En İyi Sanatçısı

2009 - 13. İstanbul FM Altın Ödülleri: En İyi Grup

2009 - Pal FM En İyiler Ödülleri: En İyi Canlı Performans

2009 - Pal FM En İyiler Ödülleri: En İyi Şarkı (Dünyanın Sonuna Doğmuşum)

2009 - 17. İTÜ EMOS Başarı Ödülleri: Yılın En Başarılı Grubu

2010 - 16. Kral Müzik Ödülleri: En İyi Grup

2010 - 55. Eurovision Şarkı Yarışması: İkincilik Ödülü (We Could Be The Same)

2011 - Balkan Müzik Ödülleri: Balkanların En İyi Grubu

2012 - Balkan Müzik Ödülleri: Balkanların En İyi Grubu

2012 - Radyo Klas Müzik Ödülleri: En iyi grup

2012 - Blue Jean Ödülleri: Yılın grubu

2012 - Blue Jean Ödüllerİ: Yılın Albümü (E-Akustik)

2012 - Altın Örümcek Medya Ödülleri

2015 - Türkiye Gençlik Ödülleri: En İyi Grup

2015 - Magazinci.com 15. Yıl İnternet Medyası Yılın En İyileri: Yılın En İyi Grubu

2015 - Radyo Boğaziçi: En İyi Grup

MANGA TÜM ŞARKILARI

Stüdyo albümleri

maNga (2004)

maNga+ (2006)

Şehr-i Hüzün (2009)

e-akustik (2012)

Işıkları Söndürseler Bile (2014)

Antroposen 001 (2021)

Single/ Maxi Single

We Could Be the Same (2010)

Fly to Stay Alive (2011)

maNga X (2018)

Süper Güçlerimiz Var (2019)

Zor (2020)

Bize Her Yer Stat (2021)

Kırıla Kırıla (VEYasin ile) (2021)

Film müzikleri

Fly To Stay Alive (2011) - Anadolu Kartalları

Yine Yeni Yeniden Sev (2015) - Hadi İnşallah

Kendi Yolundan Şaşma (2015) - Takım: Mahalle Aşkına

Para Parra Parrra (2020) - Baba Parası

Yer Aldığı Toplu Düzenleme Albümleri

Beni Unutma (2011) - İyilik ve Güzellik Spor

Ya Evde Yoksan (2012) - Orhan Gencebay ile Bir Ömür

Eğrisi Doğrusu (2013) - 13 Düet (Nilüfer)

Mihriban (2015) - Gelenekten Geleceğe Musa Eroğlu ile Bir Asır

Ayrılık (2016) - Doğan Canku ile 50 Yıl

Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile (2019) - Fikret Şeneş Şarkıları

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