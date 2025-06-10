Ferdi Zeyrek neden öldü? SON DAKİKA: Ferdi Zeyrek'e ne oldu?

Son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hakkında ortaya atılan iddialar sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakımda yaşamını yitiren Zeyrek'in ölüm sebebi merak konusu olurken, "Ferdi Zeyrek'e ne oldu?" sorusu, internet kullanıcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Peki, Ferdi Zeyrek neden hayatını kaybetti? Manisa'nın belediye başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümüne ne sebep oldu? İşte detaylar…

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FERDİ ZEYREK'E NE OLDU?

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olay, yalnızca Manisa'da değil, ülke genelinde de büyük endişeye yol açtı. Başkan Ferdi Zeyrek, Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sitede, havuzun teknik bölümündeki arızaya müdahale ederken elektrik akımına kapıldı. Saat 23.30 civarında yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk kontrollerde Zeyrek'in kalbinin durduğu tespit edildi.

Ferdi Zeyrek neden öldü

Sağlık görevlilerinin kalp masajı sonrası ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Zeyrek'e, hastanede de yaklaşık 35 dakika boyunca müdahale edildi. Yaklaşık 70 dakikalık yoğun çabanın ardından kalbi yeniden çalıştırılan ve yoğun bakıma alınan Ferdi Zeyrek'in, geçtiğimiz gün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'e ne oldu

FERDİ ZEYREK NEDEN ÖLDÜ?

Başkan Ferdi Zeyrek'in vefat haberini resmi sosyal medya hesaplarından duyuran hastane yetkilileri, ölüm nedenini "Kardiyak Arrest" (kalp durması) olarak açıkladı. İşte hastaneden yapılan açıklama:

"Cuma günü 5 Haziran saat 23.30'dan itibaren devam eden başkanımız Ferdi Zeyrek'in tedavisi ve yoğun bakıma alınma süreçleri sonrasında, bugün saat 17.05 itibariyle tüm müdahalelere rağmen dönemeyen Kardiyak Arrest (kalp durması) nedeniyle değerli Başkanımız vefat etti. Kendisini kaybetmiş bulunmaktayız."