Ferdi Zeyrek'i elektrik mi çarptı, nasıl oldu? Sağlık son durumu nasıl?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başkan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl?
Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başkan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Peki, Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Detaylar...
FERDİ ZEYREK'İ ELEKTRİK Mİ ÇARPTI?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e evinde elektrik çarptı. Ağır yaralanan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
FERDİ ZEYREK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı. Ailesi tarafından durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Başkan Zeyrek'e kalp masajı yaparak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Başkan Zeyrek'e kalp masajı yapıldığı öğrenildi.