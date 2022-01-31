Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin sır intiharının perde arkası! Nişanlısını uygunsuz mu yakaladı? - Haberler Magazin
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Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin sır intiharının perde arkası! Nişanlısını uygunsuz mu yakaladı?

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Magazin
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TRT1'de ekrana gelen ve bir döneme damgasını vuran "Bizim Köyün Kızları" adlı programda yarışan Kübra Ece intihar etti. Evlilik hazırlığı yapan genç kadının nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz yakaladığı için canına kıydığı öğrenildi.

Bir dönem TRT1 ekranlarında hafta içi her gün saat 13.00'de izleyiciyle buluşan "Bizim Köyün Kızları" isimli yarışma programında yarışan Kübra Ece'nin intihar ettiği ortaya çıktı.

Kübra Ece'nin 4. kattan atlayarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Nişanlısı ile evlilik hazırlıkları yapan Kübra Ece'nin intihar etme sebebi olarak nişanlısını evinde başka bir kadınla uygunsuz bir şekilde yakalaması olduğu öne sürüldü.

Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin sır intiharının perde arkası! Nişanlısını uygunsuz mu yakaladı?

Genç kızın vefat haberini Ece'nin de arkadaşı olan, Instagram fenomeni Habibe Durkaya yaptığı paylaşımıyla doğruladı. Durkaya; "Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK'nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin sır intiharının perde arkası! Nişanlısını uygunsuz mu yakaladı?

Kübra Ece'den geriye sosyal medya paylaşımları ve yarışmada kendini tanıttığı şu sözler kaldı: "29 yaşındayım. Muhasebe ile uğraşıyorum ama çok renkli bir karakter olduğum için esnaflığa adım attım. Ticaretle uğraşıyorum, fırıncıyım. Hayatımda hiç köye gitmedim. Köy hayatım olmadı. Hiç köye adım atmayıp, inek - koyun görmemiş bir kadının nasıl birinci olduğunu göstermek istiyorum azmimle inadımla. Çok inatçıyım"

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Bizim Köyün Kızları, Magazin, Haber

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Yorumlar (2)

Tutankamon Hoca:

Bitmek tükenmek bitmeyen zam üstüne zamlar faturalar ikiye üce katlandı işsizlik yoksaulluk millet neyapsıın

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Hek Tor:

Öğğğğğğgggggg...

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