Fenomen Galerici Onur Yıldız Kimdir?

Otomotiv dünyasının özellikle 2. el araç alım satım sektörünün sevilen ismi Onur Yıldız kimdir, nerelidir, ne iş yapar gibi sorular gündemden düşmüyor. Fenomen galerici olarak adından sık sık söz ettiren Onur Yıldız'ın hayretler veren yaşam öyküsü…

Çok küçük yaşlardan itibaren içinde durdurulamayan bir şekilde büyüyen araba sevdası, Onur Yıldız'ın hayatını tamamen değiştirdi. Arabalara olan tutkusu 18 yaşında ilk arabasını satın aldıktan sonra devam ettiren Onur Yıldız, modifiyeye gönül veren isimler arasında yer alıyor. Ankara'da otomobil alım satım sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı başaran Onur Yıldız genç yaşına rağmen büyük ve önemli projelere imza atarak sosyal medyada da bir fenomen haline geldi.

Arabalara Olan Tutkusu İşe Dönüştü

15 Temmuz 1995'te Sivas'ta dünyaya gelen Onur Yıldız'ın arabalara olan tutkusu küçüklüğünden beri giderek arttı. Ailesiyle Ankara'da yaşayan ve 18 yaşında mağazacılık sektöründe çalışırken banka kredisiyle ilk arabasını alan Onur Yıldız, kısa sürede sektörün en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Galericilik sektöründen önce ilk olarak arabasının üzerinde yaptığı değişikliklerle modifiye işine merak saran fenomen isim, daha sonra otomobil alım satım işlerine başladı.

Bir mağazada çalıştığı işinden ayrılarak gönül verdiği araba sektörüne yönelen Onur Yıldız, iddialı modifiye çalışmalarıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İşlerini büyüttükten sonra kendi galerisini açan Yıldız, "Marka, model fark etmeksizin her arabanın üzerinde değişiklikler yapıyorum. Arabalarla uğraşmayı çok seviyorum. Küçük yaşlardan bu yana en büyük tutkum bu." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Ankara'da Fenomen Galerici Onur Yıldız

Galeri işindeki başarısıyla sosyal medyada da fenomen haline gelen Onur Yıldız'ın kişisel Instagram hesabını yaklaşık yarım milyon kişi takip ediyor. Her geçen gün sektörde daha çok ses getirmeye başlayan fenomen galerici, gelecek hedeflerini açıklarken "Şu an yaptığım işi çok daha ileriye taşımak istiyorum. Araç tasarım üzerine büyük bir showroom açmayı planlıyorum. Bu hayalimi de en kısa zamanda gerçekleştireceğim." şeklinde konuştu. 1995 doğumlu Onur Yıldız genç yaşına rağmen sektörün önde gelen isimlerinden biri olarak gösteriliyor.

Kaynak: Bültenler