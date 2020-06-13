"Fenerbahçe yönetimi en doğru kararı vermek için çalışıyor"
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"Fenerbahçe yönetimi en doğru kararı vermek için çalışıyor"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Kayserispor galibiyetinin ardından, "Taraftarlarımıza rahat olmalarını söylemek istiyorum.

13.06.2020 09:02 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:05

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, Kayserispor galibiyetinin ardından, "Taraftarlarımıza rahat olmalarını söylemek istiyorum. Fenerbahçe yönetimi en doğru kararı vermek için çalışıyor" dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, 4 gündür burada olduğunu ifade ederek, "Ama çok uzun zamandır burada gibiyim. Ekip çok iyi. Çok iyi hazırlamışlar takımı ve ben de bunlara 4 günde katkı yapmaya çalıştım. Bana da saygılı davrandılar. Oyuncularla iyi iletişim kurduğuma inanıyorum. Maçtan önce planlar yaptık ama her plan tutmuyor. Maça net pozisyonla başladık. Maçın kırılma noktası oldu ve Ozan kırmızı kart gördü. Burada Ozan'ın da hatası var. Biraz o konularda sıkıntı yaşadık. 10 kişi 80 dakika oynadık. Fenerbahçe 8 maçtır kazanmıyor ve buradan maçı çevirmek büyük bir olaydı. İlk yarı 10 kişiyle bile isabetli şut attırmadık. Bunlar bizim için büyük bir başarı. Oyuncular büyük bir ivme kazandı. Bu pandemi sürecinden sonra böyle gelmek, böyle bir maç kazanmak Fenerbahçe için çok büyük bir olay. Geri düştük, ikinci devre ama pes etmedik. Hamleler yaptık ve bunları maçtan önce toplantı yaptığımızda her türlü pozisyona hazırdık. Eksik kalırsak öne geçersek planımız vardı. İleride 3'lüye döndük, Emre'yi kullandık, Vedat ve Mevlüt'ü kullandık. Bunlar bizim açımızdan iyi hamlelerdi ve çok iyi uyguladılar. Tüm maç 10 kişi oynadık ama rakipten 3 km daha fazla koştuk. Bu durumda teknik ekibin başarısıdır. Ben kısa bir zaman önce geldim. Bu kesinlikle teknik ekibin başarısıdır" diye konuştu.

"EMRE TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK BÜYÜK KARAKTER"

Trabzonspor karşısında Emre Belözoğlu'nun forma şansı hakkında konuşan Karapınar, "Her maçın hikayesi farklı oluyor. Emre çok büyük bir karakter Türk futbolu için. Volkan ve Emre, Fenerbahçe'nin şansıdır. Trabzon maçının hikayesi farklı olacak. O maça göre plan yapacağız. Bu maç için çok büyük bir katkı yaptı Emre" ifadelerini kullandı.

"KARARLAR STANDART OLURSA PROBLEM YOK"

Ozan Tufan'ın pozisyonu hakkında görüşlerini belirten Tahir Karapınar, şunları söyledi:

"Hakemler için konuşmak istemiyorum. İlk önce sarı kart gösterdi. VAR'dan uyarı geldi. Ben pozisyona baktım. Orada bir darbe var. Bu kararlar standart olursa problem yok."

"FENERBAHÇE YÖNETİMİ EN DOĞRU KARARI VERMEK İÇİN ÇALIŞIYOR"

Geliş süreci ile alakalı konuşan Karapınar, "Buraya gelişim çok ani oldu. Altyapı koordinatörü olarak anlaştım ve bu 8 maçta bana görev verdiler. Büyük bir onur. Taraftarlarımıza rahat olmalarını söylemek istiyorum. Fenerbahçe yönetimi en doğru kararı vermek için çalışıyor. Beni de çok araştırarak buraya getirdiler. Biz çok konuştuk. Burada katkım olacağına inanıyorum. Ben bir çok camiada çalıştım ve iz bırakmaya çalıştım. Burada da iz bırakmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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