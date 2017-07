Fenerbahçe - Juventus Bucureşti Maçının Ardından

Aykut Kocaman: "Yoğun bir antrenman programından geçtik"



"Geçen sezona göre 2 değişiklik yapmamız gerekiyor"



"Mehmet Ekici için iyi maç oldu"



"Önümüzdeki maçlarda onları yavaş yavaş takımın içine katmaya çalışacağız"



Oğuz Kağan Güçtekin: "Umarım uzun yıllar bu formayı giyerim"



Ahmethan Köse: "Meyveleri ilerleyen dönemlerde daha net alacağımızı düşünüyorum"



"Robin ile anılmak gerçekten güzel bir duygu"



UĞUR DEMİRKIRDI - MUSTAFA AKIN - TEZCAN SOLMAZ / DÜZCE,



Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Romanya ekibi Juventus Bucureşti'ye 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yoğun bir antrenman programından geçtiklerini dile getirerek, "Eğer öyle olmasaydı muhtemel maçın ritmi bizim açımızdan biraz daha düşük olacaktı. Çünkü ayaklar doğal olarak yorgun, arka arkaya antrenmanlardan dolayı ancak arka arkaya golleri yiyince takım bir şekilde tepki vermek zorundaydı. Sürekli ritmi arttırmak durumundaydık. Hem koşullarla hem topu hızlandırarak özellikle ritmini değiştiren en önemli şey burası oldu. Ama şunu söylemek lazım 27'sinde önemli bir maç oynayacağız. Temel amacımız da buraya doğru yürümek ne kadar hazır olabiliriz bilmiyorum ama en azından o maçta olabilecek maksimum hazırlığı yakalamaya çalışmak" dedi.



"GEÇEN SEZONA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Geçtiğimiz sezona göre takımda iki şeyi değiştirmeleri gerektiğini söyleyen Kocaman, "En azından bizim oyun anlayışımıza göre birincisi daha çok adam adama oynayan bir takımdı Fenerbahçe takımı. Topu nispeten biraz daha topu rakibe verip biraz daha adam adamı oynayan bir takımda bunu biraz adama doğru çevirmek zorundayız bundan sonraki hazırlık maçlarında olumlu olumsuz bunu deneyip görmeye çalışacağız. İkincisi daha fazla bekleyen bir takımda ikinci bölgede bekleyen bir takımdı sonra kazandığı toplarla oynamaya çalışan bir takımdı ikinci olarak da bunu çevirmemiz gerekiyor. Biraz daha 3 bölgede oynayan üçüncü bölgede baskı yapan değil topun oynama süresini biraz daha uzun biraz daha rakip kaleye gitmeye çalışan hakimiyet kazanan bir takım oluşturmak istiyoruz. Oynayacağımız hazırlık maçlarında olumlu olumsuz alacağımız verilerle düzeltmeler yaparak yürümek zorundayız. Bir şey daha eklemek lazım. Bugün onun izleri de vardı. Hem kendi gurubumuz hem de grubumuzun üstündeki takımlara karşı fiziksel olarak üstünlük sağlayacak bir hale gelmemiz lazım. Bu konuda bir kuşkum yok gelecektir. Bu konuda takımın kalitesi yüksek. Ama biraz daha uyum maçtaki en önemli olan önemli olumlu ve olumsuz görünen ne vardı onu söylemek gerekirse çalıştıklarımızı yapma gayreti vardı, hiçbir şikayetim yok ama bir taraftan da 3 bölgede oynanın riskleri var. 3. Bölgede topu rakibe kaptırdığımız andan itibaren ya da duran toplarda pozisyon alma ile ilgili ihmal ettiğiniz andan itibaren arkada çok fazla pozisyonlar bulabiliyorsunuz. Bunun bu anlamda bugün olumsuz özelliklerini yaşamış bulunuyoruz" ifadelerinde bulundu.



"MEHMET EKİCİ İÇİN İYİ MAÇ OLDU"



Hazırlık maçında sarı-lacivertli ekibin 2 golünü kaydeden Mehmet Ekici ile ilgili de konuşan Aykut Kocaman, "Mehmet Ekici için iyi maç oldu. Total olarak ben hep bunu söylemeye çalışıyorum önemli olan kolektif bir bakış açısıyla takımın ne yaptığını görmek. Bu anlamda Mehmet'in katacaklarını görmek açısından da hem kendi adına hem bizim açımızdan sevindiriciydi" diye konuştu.



"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARDA ONLARI YAVAŞ YAVAŞ TAKIMIN İÇİNE KATMAYA ÇALIŞACAĞIZ"



Kocaman, mücadelede forma bulamayan Dirar, Sktertel ve Kjaer için ise "Kampa çok geç katıldılar. 3'üncü gün olacak. Çok erken her türlü sakatlık riskine hazır olur. Maçın başlarındaki hatalı iki günden sonra maçını ritmi çok artı. Daha fazla önde oynamaya başladık ki buda sakatlık riskini daha fazla açılacak ve önümüzdeki maçlarda onları yavaş yavaş takımın içine katmaya çalışacağız. Kendisi biraz kasığında rahatsızlık hissedince çıkmak istedi bizim için esas önemli olan şey 27'sinde ki maçı azami ölçüde hazırlıklı hale gelebilmek" şeklinde ifadeler kullandı.



OĞUZ KAĞAN GÜÇTEKİN: "UMARIM UZUN YILLAR BU FORMAYI GİYERİM"



Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Oğuz Kağan Güçtekin, Juventus Bucureşti maçı ile ilk hazırlık maçına çıktığını kaydederek, "İlk hazırlık maçına iyi başlayamadık. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk parolasıyla çıkan bir takım. Biz de bu sene yine şampiyonluk parolasıyla çıktık. Topuk Yaylası'nda bir hafta yoğun bir kamp sürecimiz oldu. İyi geçirdik kampı. İlk maçımızı galibiyetle başlamak istiyorduk olmadı ama bundan sonraki maçlarda neticeyi lehimize çevireceğimizi düşünüyorum. 9 senedir altyapıda futbol oynuyorum. Bu sene profesyonel oldum ve ilk hazırlık maçımdı. Tüm hocalarıma teşekkür ediyorum başta Aykut hocam olmak üzere. Umarım uzun yıllar bu formayı giyerim. Hep televizyondan izlediğim oyunculardı, onlarla birlikte olmak benim için ayrı bir gurur ayrı bir mutluluk. Umarım uzun yıllar bu takımda kalırım" dedi.



Geçmişte saha kenarında çekilen bir fotoğrafının yayınlandığının hatırlatılması üzerine Güçtekin şunları söyledi: "O fotoğraf benim için çok değerli. Anlatılmaz duygular. Biz o zaman top toplayıcı olarak yer alırken sahada ağabeylerimize çok ayrı bir şekilde bakıyorduk. Şimdi onlarla aynı sahada Aykut hoca sayesinde futbol oynamak çok ayrı bir mutluluk. Hiçbirinin beklentilerini boşa çıkarmayacağım."



AHMETHAN KÖSE: "MEYVELERİ İLERLEYEN DÖNEMLERDE DAHA NET ALACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"



Fenerbahçe'nin genç oyuncularından Ahmethan Köse ise "Çok yoğun bir kamp döneminin sonunda ilk hazırlık maçımızdı. Pek istediğimiz sonuçla bitmedi ama mücadele her daim yüksek tempoda geçti. Bu da sevindirici bir durumdu. Yoğun geçen kampın ardından meyveleri ilerleyen dönemlerde daha net alacağımızı düşünüyorum" dedi.



"ROBİN İLE ANILMAK GERÇEKTEN GÜZEL BİR DUYGU"



Sar-lacivertli formayı taşımak için elinden geleni yaptığını ve adının Robin Van Persie ile birlikte anılmasının güzel birşey olduğu dile getiren Köse, "Aykut hoca gençler için her zaman bir şanstır ben de bu şansın farkındayım. O yüzden elimden geldiğince her idman oyunculardan, ağabeylerimden bir şeyler kapmaya, bir şeyler öğrenmeye, kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Burada olmak çok güzel bir duygu. İlerleyen maçlarda daha da iyi olacağız. Aykut Kocaman varsa insan neden olmasın diyor kendi içinden. Ben de şu anki pozisyonumun farkındayım. Bunun için idmanlarda elimden geleni yapıyorum. Robin de gerçekten çok üst düzey bir oyuncu, dünya standardında bir oyuncu. Onunla beraber anılmak gerçekten çok güzel, inşallah formayı layıkıyla taşıyabilirim" diye konuştu.



