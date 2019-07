Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, Hertha Berlin ile oynanan hazırlık maçının ardından, "Ben buraya Fenerbahçe takımına hizmet etmeye geldim. Formaya herkes gibi eşit mesafede duruyorum. Hoca kimi düşünüyorsa onu oynatacaktır. Fenerbahçe bizim gönlümüzde dünyanın en büyük takımı" dedi. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında Hertha Berlin ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu, "Hemen hemen bütün takımlar 6, 7. hazırlık maçını oynuyorlar. Biz de 4. maçımızı oynadık. Bizden daha önce sezona başlamış takımlarla oynadık. İnşallah bu bize avantaj olarak dönecektir. Genel olarak verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ" Teknik Direktör Ersun Yanal ile 11'de oynayıp oynamayacağıyla ilgili bir görüşme yapmadığını vurgulayan Belözoğlu, "Hocayla ilk 11'de oynamam ya da hamle olarak oynamam konusunda hiçbir görüşmem olmadı. Burada hepimiz aynı geminin içindeyiz ve hocanın mutlaka bir değerlendirmesi olacaktır, beni oynatma ya da oynatmama yönünde. Ben buraya Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldim ve formaya herkes gibi eşit mesafede duruyorum. Hoca mutlaka kimi düşünüyorsa onu oynatacaktır. Ama özellikle bu süreçte biraz daha kendimi 3-4 senedir belki takip etmediğiniz için beni, biraz daha kontrollü ilerliyorum, özellikle de sezon başı kamplarında. Hocamızla da bu konuşmaları yaptık, biraz daha sonradan oynamayı tercih ettik ilk 3 maçta. Ama önümüzdeki maçlardan sonra birazcık daha sanki bu anlamda sezon yaklaştıkça dakikalarım artacaktır. Buradaki hava sıcaklıklarını düşündüğümüzde de her gün iki idman yaptığımızdan birazcık daha benim adıma az süreler almak fena olmadı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇOK DEĞERLİ BİR TURNUVA OLACAK" Audi Cup ile ilgili de bir değerlendirmede bulunan Emre Belözoğlu, "Saydığımız takımlar Avrupa'nın en büyük takımları. Çok değerli bir turnuva olacak. Bizim için de sezona hazırlanma adına mükemmel maçlar olacak diye düşünüyorum. Tabii çok zor maçlar. Yapmamız gereken o maçları çok ciddiye alıp doğru çıkarımlarla sezona hazırlanmak. Her maçın ayrı bir önemi var ama oraya gittiğimizde de Fenerbahçe'nin gücünü göstermeye çalışacağız. Tabii ki rakiplerimiz çok güçlü ama iyi hazırlandık, iyi hazırlanmaya da devam edeceğiz. Bence bu zorlu maçlar bizi lige en iyi şekilde taşıyacaktır diye ümit ediyorum. Fenerbahçe bizim gönlümüzde dünyanın en büyük takımı. Tabi ki dünya futbolunun gerçekleri var. Bu takımlar hemen hemen her sene Avrupa kupalarında çok büyük başarılara imza atıyorlar, kendi liglerinde de şampiyonluğun en önemli adayları. Seviye olarak bizim üzerimizde takımlar. Bu seviyede zor ve sert maçların bizi lige çok iyi hazırlayacağına inanıyorum. Sayın başkanımızın da dediği gibi Fenerbahçe'ye yakışır oyuncular kadromuza dahil olmaya devam edecektir. Güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Belözoğlu son olarak, "Hazırlık maçlarında sonuçlardan çok maçta neyi doğru neyi yanlış yaptık, bunların daha önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

(Mehmet Emin Avcı/İHA)

Kaynak: İHA