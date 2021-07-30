'Felç geçirdim' diyen Tuğba Özay'ın son durumu
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'Felç geçirdim' diyen Tuğba Özay'ın son durumu

'Felç geçirdim' diyen Tuğba Özay'ın son durumu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkeste büyük üzüntü yarattı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkeste büyük üzüntü yarattı. Antalya Manavgat'ta çiftliği bulunan Tuğba Özay kötü haberin ardından yıkıldı. Yangının sıçradığı bölgede çiftliği bulunan Tuğba Özay, dün yaptığı paylaşımlarda yardım istemişti.

Manavgat'ta çiftliğinin yandığını söyleyen Özay, yaşananların ardından felç geçirdiğini aktarmıştı

ÇİFTLİĞİNDE SIKINTI YOK!

Özay'ın sağlık durumu ve çiftliğine ilişkin son açıklama, ünlü mankenin yakın dostu, ses sanatçısı Onur Akay'dan geldi. Özay'ın çiftliğinin Manavgat Poyraz Çiftliği olduğunu ifade eden Akay, "Tuğba Özay'ın Manavgat Poyraz Çiftliği'nde hiçbir sıkıntı yok. Yakınlarına kadar gelen yangına müdahale edilmiş" dedi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRMİŞ

 "Güvenlik güçleri olay yerine insanların girmesine izin vermediğinden, Tuğba Özay da bilgi alamayınca sinir krizi geçirdi" diyen Akay, "Ancak Tuğba'nın sağlık durumu şu an çok iyi ve annesinin yanında dinleniyor." ifadelerini kullandı.

2015'TE YANMAKTAN KURTULMUŞTU

2015 yılında Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde makilik alanda çıkan yangında 5 dönümlük alan zarar gördü. Kısa sürede genişleyen yangın, Tuğba Özay'ın anne ve babasının kaldığı çiftliğe kadar yaklaştı. Bunun üzerine çiftlikteki görevliler yangına müdahale etti.

İhbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Manavgat Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, Özay'ın çiftliğine ulaşmadan söndürüldü. Yangında, 5 dönümlük makilik alanla bir eve ait odun deposu ve bazı meyve ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi.

Kaynak: Hürriyet

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