Fed faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Fed faiz kararı sonrası altın ne olur?

ABD Merkez Bankası Fed bugün faiz açıklamasını yaptı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu ancak 2023 yılı sonuna kadar iki faiz artışı öngörerek sürpriz yaptı. Kararın ardından dolar/TL 8,50'dan 8,63'e yükseldi. Peki, Fed faiz kararı borsayı nasıl etkiler? Fed faiz kararı sonrası altın ne olur?

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0 – 0.25 aralığında sabit tuttu. Öte yandan Fed, 2023'ün sonuna kadar iki artış beklediklerinin sinyalini verdi ve ekonomi toparlanırkenfaiz artışı tarihini öne çekti.

FED FAİZ KARARI BORSAYI VE ALTINI NASIL ETKİLER?

ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı öncesi 1860 dolar seviyesinde hareket eden altının ons fiyatı, beklentiler dahilinde gelen karar sonrası gün içi en düşük seviyesi olan 1831 dolar seviyesine kadar geriledi. Altının ons fiyatı, saat 22.13 itibarıyla yüzde 1.15 oranında düşüşle 1837 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Euro/dolar paritesi 1.21 seviyesinden 1.20 seviyesine gerilerken; ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise, yüzde 1.50 seviyesinden yüzde 1.55'e yükseldi.

"GENEL STRATEJİM DOLAR ENDEKSİNİN LEHİNE"

Stratejist Rıdvan Baştürk, Fed sonrası piyasa beklentilerini şöyle değerlendirdi: "Kararlar ile dolar endeksi sert değer kazanırken, emtialarda baskı gördük. Majör borsalar aşağı geldi, ancak düşüşler sınırlı kaldı. ABD 10 yıllık faizleri ise sert yükseldi. Burada yüzde 1.70 eşiği geçilirse piyasalardaki tehlike çanları daha kuvvetli çalacaktır.

Fiyatlarda oynaklık görebiliriz. Fakat genel stratejim dolar endeksinin lehine olmaya devam ediyor. Orta-uzun vadede dolar endeksi daha da güçlenecektir diye düşünüyorum. Gelecek aylarda açıklanacak olan enflasyon ve istihdam verileri önemli olur. Bu veriler yüksek geldiği sürece piyasa dolar endeksi lehine fiyatlama yapmaya devam edecektir"

KRİPTO PARA TARAFI DA FED'E ODAKLANDI

Mart ayında ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, katıldığı bir panelde merkezi dijital paralarda ABD Kongresi'nin onayı olmadan hareket etmeyeceklerini belirtmişti ve bu durum o dönem kripto paraların düşüş bandına girmesine neden olmuştu. Bunun en büyük sebebi ise mesajlarında Powell'ın, kripto varlıkların yüksek derecede volatil ve spekülatif olduğuna da değinmesiydi.

Bitcoin açıklamaların ardından yüzde 4.08 düşüşle 52,622.37 dolara gerilemişti. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 31 milyar dolarlık düşüşle 982.61 milyar dolara inerek, 1.0 trilyon doların altına düşmüştü.