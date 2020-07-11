Favira nedir? Favipiravir nedir, ne için kullanılır? Favipiravir ilacının özellikleri nedir? Çinli yetkililerin koronavirüse karşı favipiravir isimli ilacın etkili olduğunu açıklamasının ardından Türkiye'de de bu ilacın üretimi için harekete geçti. Favira adıyla üretimi yapılması planan ilaç için ruhsat çıktı. Peki, favira nasıl kullanılır?

Çin'in Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi başkanı olan Zhang Xinmin, Favipiravir adlı ilacın corona virüsü üzerindeetkili olduğunu ifade etti. "Favipiravir" adlı ilacın hafif ve düzenli seyreden corona virüs vakaları için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirdiğini açıkladı.

FAVİRA NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Koronavirüs mücadelesinde etkili olduğu bilinen favipiravir ilacının Türkiye'de üretiminin yapılması için ruhsat çıktı. Türkiye'de favira adıyla üretilecek ilaçla alakalı olarak Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi: "İmal ruhsatını talep ettiğiniz 'Favira 200 mg Film Kaplı Tablet' isimli ürüne ait 10.07.2020 tarih ve 2020/147 numara ile imal ruhsatı düzenlenmiştir. Ruhsat bedelinin tahakkuk ettirilebilmesi amacıyla resmi üst yazı ile Ruhsatlandırma Birimi'ne ait ruhsat bedeli başvuru türü seçilerek başvuru yapılması gerekmektedir. Söz konusu ürünün ruhsat tarih/numarasının yansıtıldığı KÜB/KT örneklerinin pdf biçiminde aynı başvuru ekinde Ruhsatlandırma Birimi'ne sunulması hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilmiş bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından itibaren Japonya'da ve bazı ülkelerde satılmaktaydı. T-705, Avigan veya favilavir olarakta bilinen bir ilaçtır. Toyama Chemical (Fujifilm grubu) tarafından birçok RNA virüsüne karşı aktivite ile geliştirilen bir antiviral ilaçtır.

Daha önce kitlesel bir salgına dönüşen Ebola tedavisinde de Favipiravir kullanılmış ve iyileşme görülmüştür.

Virüslerle mücadele de etkili bir ilaç olan Favipiravir'in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği gözlemlenmiştir. Corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından resmi bir açıklama ile duyuruldu.