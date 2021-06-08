Fatsa Adliyesi'nde 'Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü' kuruldu

Ordu'nun Fatsa Adliyesi'nde, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu.

Ordu'nun Fatsa Adliyesi'nde, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu.

Bir süre önce, müstakil bir ağır ceza mahkemesine kavuşan Fatsa Adliyesi, bu girişimin neticesinde vatandaşa hizmet verecek yeni birimlere de kavuşuyor. Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nün açılması ile birlikte Fatsa Adliyesi'nde ilk defa bir psikolog da hizmet verecek. Fatsa Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu'nun girişimleri ve destekleri ile kazandırılan hizmet, kısa bir süre sonra tam olarak hizmete açılacak.

Adli süreçte mağdur olan kişiler 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda bulunan Fatsa Adliyesi ana binası giriş katında yer alan bilgilendirme ve yönlendirme bürosuna başvurarak bilgi ve hizmet alabilecek. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, öncelikli olarak cinsel suç mağdurları, çocuklar ve şiddete maruz kalan kadınların ihtiyaçlarını değerlendirecek. Maruz kaldıkları olayın etki ve izlerini ise uzmanlarla silecek. Burada mağdurlara hakları da anlatılacak ve vatandaşlar adli süreçte ikinci bir mağduriyeti ifade verme sürecinde tekrar yaşamayacak. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı