Fatma Şahin'den Evimizin Sağlık Elçileri Projesine Destek Açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Çağdaş ve Bağımsız Yardımlaşma Derneği (ÇABA) tarafından hazırlanan "Evimizin Sağlık Elçileri" adlı projeye destek vereceğini açıkladı.



Fatma Şahin, İnsan sağlığını önde tutan bir bakış açısıyla "Önce Sağlık" diyerek, proje danışmanlığını ünlü gazeteci Balçiçek İlter'in üstlendiği "Evimizin Sağlık Elçileri" adlı projeyi desteklediğini açıkladı. Projeyle ebeveynlerin bilgilendirilerek çekirdek aileden başlayan sağlık bilinciyle gelişen topluma katkı sağlanması amaçlanıyor. "Öğren, bilinçlen, çevreni bilgilendir" sloganıyla Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenecek eğitim programlarına evlerdeki en iyi sağlık elçileri olan annelerin katılımının sağlanması ve bu eğitimlerde temel sağlık konusunda bilgilendirilmeleri planlanıyor. Genel sağlık bilgileri, çocuk sağlığı ve beslenmesi, aşı ile korunabilir hastalıklar, eklem ve omurga sağlığı, jinekoloji, onkoloji, iç hastalıklar ve geriatri konu başlıklarında verilecek yüz yüze eğitimlerin yanı sıra çeşitli online mecralar üzerinden annelere ulaşılması amaçlanıyor. 'Evimizin Sağlık Elçileri' projesi kapsamında 2017 yılında 3 bölge ve şehirde, 2018 yılında 9 bölge ve şehirde yerel yönetimlerle işbirliğinde günübirlik toplu eğitimler düzenlenecek. "Sağlık Elçileri" eğitimi ve toplum bilinçlendirme çalışması her ilde Balçiçek İlter'in moderatörlüğünde, doktor ve sağlık görevlilerinin katılımı ile gerçekleştirilerek eğitimler sonunda katılımcılara "Evimizin Sağlık Elçisi" sertifikası verilecek. İlki 18 Kasım Cumartesi günü saat 13.00'da Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleşecek olan bu önemli projeye, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de destek veriyor. TRT Haber kanalında yayınlanan ve son zamanların en popüler sağlık programlarından biri olan Dr. Cankurtaran ile hasta yakını programının sunucusu Dr. Özlem Cankurtaran'ın hastalıklardan korunmak ve aile sağlığı konusunda muazzam bilgiler vereceği projede, ünlü Estetik plastik uzmanı Op. Dr. Dilek Avşar da sağlık için estetik konusunda bilgi verecek.Gaziantep'teki buluşmada ünlü işadamı ve spor yöneticisi Sadettin Saran'ın da konuşmacı olarak yer alacağı "Evimizin Sağlık Elçileri" projesiyle, katılımcıların her biri, alanında uzman ünlü konuk ve doktorların doğru bilgilendirmeleri ile doğru bilinen yanlışları fark etmeleri, yeni bilgiler edinerek bilinçlenerek çevrelerini de bilgilendirmeleri hedefleniyor. - GAZİANTEP