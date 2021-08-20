Fatma Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? Fatma Büşra Ayaydın'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi!
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Fatma Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? Fatma Büşra Ayaydın'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi!

Fatma Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? Fatma Büşra Ayaydın'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi!
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Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girdi. Gündemde yer alan isimlerin başında gelen Fatma Büşra Ayaydın kimdir merak edildi. Peki, Fatma Büşra Ayaydın kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, burcu ne, hangi dizilerde oynadı? Fatma Büşra Ayaydın'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler sizlerle...

Fatma Büşra Ayaydın'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Fatma Büşra Ayaydın kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, hangi dizilerde rol almıştır?

FATMA BÜŞRA AYAYDIN KİMDİR?

Fatma Büşra Ayaydın, 27 Ekim 1994 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Fatma Büşra Ayaydın, Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi karakterini canlandırmıştı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Fatma Büşra Ayaydın doğum tarihi : 27 Ekim 1994

Fatma Büşra Ayaydın kaç yaşında : 27 yaşında

Fatma Büşra Ayaydın nereli : Ankara

Ekranların en uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır karakterini kızı Selvi'yi canlandırarak adını duyuran ve sonrasında Muhteşem Yüzyıl dizisinde rol alan Fatma Büşra Ayaydın, 5 yıl önce tesettüre girdi. YouTube kanalında yayınlanan Son 33 programına konuk olan Fatma Büşra Apaydın, tesettüre girme sürecinden bahsetti. Fatma Büşra Ayaydın genç yaşta birçok başarılı dizide rol almıştı.

Fatma Büşra Ayaydın'ın rol aldığı bazı yapımlar şöyle:

  • Canan
  • Derman
  • Hatırla Sevgili
  • En İyi Arkadaşım
  • Mavi Rüya
  • Kurtlar Vadisi
  • Siccin 3

Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın, tesettüre girdi. Konuk olduğu bir programda yaşadığı süreci anlatan oyuncu, "Bu tür durumlarda gri yoktur. Ya siyahı ya da beyazı seçmeniz gerekir. Arafta kaldığım o an fark edip tesettüre girdim" dedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Fatma Büşra Ayaydın kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi dizilerde oynadı? Fatma Büşra Ayaydın'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi! - Haberler
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